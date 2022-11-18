Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kıbrıscık Belediyesi Bahçeci olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Belediyemizce açılacak kursta bahçecilik eğitimi vermek üzere
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Sağlık raporu
Sabıka kayıt belgesi
Yerleşim belgesi
Nüfus kayıt örneği
Bitki zararlıları ile mücadele ve bahçecilik sertifikası
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