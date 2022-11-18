Kıbrıscık Belediyesi geçici işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kıbrıscık Belediyesi Bahçeci olarak istihdam etmek üzere geçici 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Belediyemizce açılacak kursta bahçecilik eğitimi vermek üzere

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sağlık raporu

Sabıka kayıt belgesi

Yerleşim belgesi

Nüfus kayıt örneği

Bitki zararlıları ile mücadele ve bahçecilik sertifikası