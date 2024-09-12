Kıbrıslı Rumların açtığı pankart ortalığı karıştırdı. Maçı yarıda bıraktılar

Düzenleme: Abdullah Kerzi
Kıbrıslı Rumların açtığı pankart ortalığı karıştırdı. Maçı yarıda bıraktılar

UEFA Uluslar Ligi’nde oynana Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova maçına Rum taraftarların pankartı damga vurdu. Pankartı gören Kosovalı oyuncular maçı yarıda bıraktı.

UEFA Uluslar Ligi’nde oynanan Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova maçında tepki çeken görüntüler yer aldı. Rum taraftarlar tribüne “Kıbrıs Yunandır, Kosova Sırptır” yazılı pankart açıldı.

İki parça halinde açılan pankartı gören Kosovalı futbolcular maçı yarıda bırakarak pankart açılana kadar oyuna devam etmeyeceklerini belirtti. Aralarında eski Fenerbahçeli Vedat Muriç’in de olduğu oyuncular oyunu bırakarak saha kenarına yöneldi.

Rum taraftarlar pankartın Kosova ile ilgili kısmını kaldırdıktan sonra oyun kaldığı yerden devam etti.

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KOSOVA FARKLI YENDİ

Karşılaşma Kosova’nın 4-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki maçta tribünlerin neredeyse boş olması dikkat çekti.

İsteksiz oyunuyla dikkat çeken Kıbrıs Rum Kesimi’nde Teknik Direktör Temur Ketsbaia maç sonu yaptığı açıklamada oyunculara sert tepki gösterdi. Rum Teknik adam özellikle oyuncularının fizik durumuna dikkat çekerek, söz konusu durumda Kosova gibi bir takımla rekabetlerinin mümkün olmadığının altını çizdi.

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