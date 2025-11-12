İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de saat 17.23'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AKDENİZ'DE ART ARDA DEPREMLER

Güney Kıbrıs'ın güney batısında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 12.31'de gerçekleşen depremin derinliği 15.46 km olarak belirtilmişti. 5,2'lik depremin ardından saat 12.41'de ise 4,8 büyüklüğünde bir deprem olduğu duyurulmuştu. Bu depremlerden yaklaşık 18 dakika sonra bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, art arda yaşanan depremler sonrasında sosyal medya hesabından önemli bir uyarıda bulundu.

Helen–Kıbrıs Fay Zonu’na vurgu yapan Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine atıfta bulunarak, “Bu depremlerin olacağı önceden belliydi” ifadelerini kullandı. Bölgeye ciddi oranda stres transferi gerçekleştiğine dikkat çekti.