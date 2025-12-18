Kıbrıs meselesinde yıllardır en çok şikâyet ettiğimiz şey nedir? Belirsizlik. Tutarsızlık. Ve aynı anda farklı yönlere çekilen bir siyaset dili. Bugün gelinen noktada artık soruyu dolandırmadan sormak gerekir: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Milli Güvenlik Kurulu’nun açık “iki devletli çözüm” kararları ortadayken, KKTC Cumhuriyet Meclisi de aynı doğrultuda irade ortaya koymuşken, KKTC Cumhurbaşkanı’nın Rum liderle yaptığı son görüşmede federasyon zeminini çağrıştıran bir dil kullanması bir ikilem değil midir? Dahası, bu durum bir devlet politikası mıdır, yoksa kişisel bir yol haritası mıdır?

Türkiye Cumhuriyeti açısından konu nettir. “Federasyon defteri kapanmıştır” ifadesi bir temenni değil, MGK kararlarıyla, Meclis iradesiyle ve resmî diplomatik söylemlerle kayıt altına alınmış bir devlet politikasıdır. Aynı şekilde KKTC Cumhuriyet Meclisi de iki devletli çözümü esas alan kararlar almış, egemen eşitliği temel alan yeni bir yol çizmiştir.

Bu tabloya rağmen, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamından BM parametreleri, siyasi eşitlik ve ortak zemin gibi kavramlar üzerinden federasyon çağrışımı yapan mesajlar verilmesi, sıradan bir diplomatik temas olarak görülemez. Çünkü Kıbrıs meselesinde kelimeler masum değildir; her ifade, uluslararası literatürde belirli bir yola işaret eder. “Siyasi eşitlik” kavramı da bunlardan biridir. Bu kavram, BM belgelerinde egemen eşitliği değil; iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün temel unsurlarını tarif eder. Geçmişte defalarca Rum tarafının içini boşalttığı, Türk tarafını ise azınlık konumuna itmek için kullandığı bir çerçeveden söz ediyoruz.

Tam bu noktada sıkça dile getirilen bir itiraz devreye giriyor: “Sayın Tufan Erhürman, federasyonu savunan bir siyasetçi olarak seçildi. Halk bu tercihle federasyon için irade ortaya koymadı mı?” Bu soru meşrudur; ancak cevabı sanıldığı kadar basit değildir. Demokrasi yalnızca sandıktan ibaret değildir. Demokrasi, aynı zamanda anayasal sınırlar, Meclis kararları ve devletin süreklilik arz eden stratejik politikalarıyla birlikte anlam kazanır. Aksi halde her seçim, devletin dış politikasını baştan yazan bir referanduma dönüşür ki bu, demokrasi değil siyasal savrulmadır.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir anayasa referandumu değildir. Halk, iki devlet politikasını iptal eden bir oylama yapmamış; egemen eşitlik tezinden vazgeçtiğini beyan etmemiştir. Cumhurbaşkanı, devleti yeniden tanımlamakla değil, mevcut devlet politikasını temsil etmekle yükümlü bir makamdır. Bu nedenle sandıktan çıkan sonuç, “federasyon yetkisi” değil; belirli bir temsil tarzına verilen destektir. Cumhuriyet Meclisi’nin yürürlükteki iki devlet kararları dururken, bu kararlar geri çekilmeden ya da halk oylamasıyla değiştirilmeden farklı bir çözüm modeline yönelmek, demokrasi değil kurumsal yetki aşımıdır.

Türkiye açısından da durum farklı değildir. TBMM’nin ve Milli Güvenlik Kurulu’nun Kıbrıs’a ilişkin kararları, hükümetlerin veya kişilerin tercihlerine göre değişen görüşler değil; devletin güvenlik ve dış politika doktrinidir. Devlet politikaları, seçim sonuçlarıyla otomatik olarak hükümsüz hâle gelmez. Dolayısıyla “Erhürman seçildi, federasyon meşrudur” iddiası, ilk bakışta demokratik gibi görünse de gerçekte demokratik değildir. Demokrasi, seçilmiş bir makamın Meclis iradesini ve devletin stratejik kararlarını yok sayması anlamına gelmez. Kaldı ki Erhürman’ın aldığı oyların en az yarısı KKTC’nin egemen eşitliğine inanan seçmen tarafından mevcut iktidara karşı verilmiş tepki oyları olduğu gerçeği de unutulmamalıdır.

Asıl tehlike burada yatmaktadır. Ankara bir şey söylerken Lefkoşa’dan başka bir mesaj çıkması, Rum tarafına yıllardır aradığı fırsatı sunar. Onlar bu çelişkilerden beslenir; bizim tutarsızlıklarımızı kendi tezlerinin dayanağı haline getirir. Eğer federasyon yeniden gündeme gelecekse, bunun yolu kapalı kapılar ardında verilen mesajlar değil; açık, net ve bağlayıcı bir halk oylamasıdır. Aksi halde atılan her adım, çözüm üretmez; yalnızca eski defterleri yeniden açar.

Kıbrıs Türk halkı, federasyon masalarında yıllarını kaybetti. Annan Planı’nda iyi niyet gösterdi, karşılığını alamadı. Crans Montana’da uzlaşmaz taraf olmadığı halde suçlandı. Bugün egemen eşitlik temelinde yeni bir siyaset inşa edilmeye çalışılırken, bu zeminin içeriden aşındırılması kabul edilemez.

Bu bir ikilem midir? Evet. Ama aynı zamanda bir tercihtir. Ya Kıbrıs Türk tarafı tek sesli, tutarlı ve net bir iki devlet politikasını savunacaktır…Ya da federasyon hayaletini yeniden dirilterek Rum tarafının yıllardır değişmeyen ezberine can suyu verecektir. Tarih, kararsızları değil; net olanları yazar. Kıbrıs meselesinde ise netlik artık bir tercih değil, zorunluluktur.