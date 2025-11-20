KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis’in ilk kez bir araya geldiği görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki ikametgâhında gerçekleştirildi.



Yaklaşık bir saat süren görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin de görüşmeye, Lima'dan video konferans yoluyla katıldı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana eşlik etti.

Erhürman, Hristodulidis ile ilk görüşmenin pozitif atmosferde gerçekleştiğini, geçiş noktalarından hellime uzanan 10 maddelik öneri paketi masaya koyduğunu kaydetti.

Erhürman çözüm atmosferinin yaratılmasına yönelik 10 maddelik öneri paketi sunduğunu kaydetti.

Erhürman'ın 10 maddelik paketi şöyle:

Karma evlilikler ve vatandaşlık hakkı

Metehan’da üç kabinli geçiş düzenlemesi

Bostancı ve Derinya’da geçişleri için de seyrüsefer uygulamasının hayata geçirilmesi

Gençlik Teknik Komitesi kapsamında U14 dostluk maçları önerisi

Kayıp Şahıslar Komitesi'ne iki liderli ziyaret

Mülkiyetle ilgili tutuklamaların görüşülmesi

Yeşil Hat tüzüğü kapsamındaki ticarette yaşanan sıkıntılar

Hellim konusunda sözleşme imzalanmasının gerekliliği

Crans-Montana sonrası kaldırılan AB Ad-hoc Komitesi’nin yeniden kurulması

Güvenlik kuvvetleri arasında iletişim kanalının oluşturulması

Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín'in 5 Aralık’ta adada olacağını 6 Aralık’ta Hristodulidis ile görüşeceğini kaydetti. Erhürman sonrasında ise üçlü bir toplantı yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Hristodulidis’in bugüne kadar ele aldığı başlıkların odakta olmaya devam edeceğini ve 5+1 toplantısı öncesi bazı uzlaşmaların sağlanmasının sürece olumlu katkı yapacağını ifade etti.

İLK AÇIKLAMA BM'DEN

Toplantının ardından ilk açıklama BM'den geldi. BM, iki liderin, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuéllar’ın 4 Aralık’ta adaya yapacağı ziyaret sırasında hem ayrı ayrı hem de birlikte özel temsilciyle üçlü görüşme yapacaklarını duyurdu. Açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis’in, Holguín’in aralık başında adada olacağı dönemde onunla ortak bir toplantı gerçekleştirmeyi “sabırsızlıkla bekledikleri” belirtildi.

Liderler, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek daha geniş formatlı bir sonraki gayriresmi toplantı için de çalışmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca ortak toplantılar için yeni fırsatların değerlendirilmesi konusunda da mutabık kalındı. İki lider, temsilcilerine Holguín’in ziyaretine yönelik hazırlık amacıyla düzenli görüşmeler yapma ve özellikle geniş formatlı toplantıya dair hazırlıkları hızlandırma talimatı verdi.

GÖRÜŞMEDEN İLK AYRILAN RUM LİDER OLDU

Görüşmeye ilk gelen Rum lider Hristodulidis, toplantıdan da ilk ayrılan isim oldu. Ayrılırken kendisine yöneltilen “Cesaretlendirici gelişme var mı?” sorusuna, “Evet” yanıtını veren Hristodulidis, görüşmeyi “iyi bir toplantı” olarak değerlendirdi. Hristodulidis ayrıldıktan sonra aracını bekleyen Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, BM Özel Temsilcisi Khassim Diagne ile kısa bir ayaküstü görüş alışverişinde bulunduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

RUM LİDER GÖRÜŞMEYE 'ÖNERİLERLE' GİTTİ

Hristodulidis, BM Özel Temsilcisi’nin ikametgahına hareketinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Crans-Montana’da kaldığı yerden müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik “somut sonuçlar” elde etmeyi umduğunu söyledi, "Yanımda gelişmelere katkı sağlayabilecek çeşitli öneriler ve yaklaşımlar var. Umarım aynı yaklaşımı karşı tarafta da buluruz ve toplantı sonrasında duyurabileceğimiz olumlu haberler olur” dedi.

Kıbrıs Rum lideri toplantıya müzakereci Menelaos Menelaou ile geldi.

Erhürman yeni müzakerecisini yanına aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ise BM ikametgahına, müsteşarı ve Türk tarafının yeni müzakereci olarak atanması beklenen Mehmet Dana ile geldi.

Liderleri girişte BM Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne karşıladı.