Cem Gürdeniz'den hayati uyarı! Rumlar'a verilen silah Türkiye'nin güneyini kapsayacak

Doğu Akdeniz'in en stratejik noktalarından biri olan Kıbrıs Adası'nda Rumlar'ın Türkler'e yönelik 1974'te başlattığı kanlı saldırılar Kıbrıs Harekatı ile son bulsa da siyasal tartışma ve gerilimler sürüyor.

Hem jeopolitik olarak hem de yer altı kaynakları açısında önem taşıyan Kıbrıs Adası, Türkiye'ye karşı ülkeler tarafından bir baskı aracı olarak her zaman kullanıldı.

Son olarak İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah sevkiyatı gerçekleştirdi. Türkiye'nin güney sahillerini de kapsama alanına alabilen "Barak MX Hava Savunma Sistemi" bataryaları Güney Kıbrıs'a teslim edildi.

Öte yandan iki yönetim üzerinden uluslararası alanda tatbikat gerilimi de sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye ortaklığında 8-11 Eylül’de "Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" gerçekleşti. Güney Kıbrıs ise 11-18 Eylül’de İtalya ve Fransa ile birlikte, "Eunomia" tatbikatına başladı.

"SİLAH TÜRKİYE'NİN GÜNEY SAHİLLERİNE ETKİ EDECEK"

"Mavi Vatan"ın yaratıcısı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri Sözcü'den Emin Özgönül'e değerlendirdi.

İsrail'in Güney Kıbrıs'a silah savunma sistemi vermesini Doğu Akdeniz'deki güvenlik denkleminde bir dönüm noktası olarak değerlendiren Gürdeniz, "Sistem, Kıbrıs’tan ateşlendiğinde Türkiye’nin güney sahilleri üzerindeki uçakları teorik olarak hedef alır, risk yaratır. Radarları Türk jetlerine kilit atarsa, ciddi siyasi krize neden olur" ifadelerini kullandı.

