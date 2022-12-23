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Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2023 yılı Kıdem tazminatı ne kadar?

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından kıdem tazminatı ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Kıdem tazminatının 2023 yılında ne kadar olacağı asgari ücretin belli olmasıyla sağlandı. Vatandaş asgari ücretle birlikte 2023 yılında kıdem tazminatının kaç TL olduğunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2023 Kıdem tazminatı ne kadar?

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:27
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Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2023 yılı Kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2023 yılı Kıdem tazminatı ne kadar?
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Yeni yıla kısa bir süre kala güncel Kıdem tazminatı ücretleri merak ediliyor. Kıdem tazminatı tavanı da asgari ücrete göre değişmektedir. Kıdem tazminatının ne kadar olacağına dair netlik asgari ücretin belli olmasıyla sağlandı. Peki, Kıdem tazminatı ne kadar oldu? 2023 Kıdem tazminatı ne kadar?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 6471 lira oldu. Yeni asgari ücret ile kıdem tazminatı da değişti.

Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınıyor. Aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımı gibi tüm ücretleri kapsayan giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıp, çalışılan yıl ile çarpılarak kıdem tazminatı toplamına ulaşılıyor. Her bir yıl için aylık brüt ücret üzerinden tazminat hesaplanıp, çalışana ödeniyor. Kıdem tazminatında sadece binde 7.59’luk damga vergisi kesiliyor.

2023 KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10 bin 8 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 100 bin 800 lira oldu. (Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

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