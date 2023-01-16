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Kıdem tazminatına zam mı geldi? Kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı çalışanlar için çok önemli bir yere sahip. Son olarak memur maaşındaki artışın kıdem tazminatına da etki etmesi bekleniyordu. Kıdem tazminatına zam gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Kıdem tazminatına zam mı geldi? Kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:08
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Kıdem tazminatına zam mı geldi? Kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatına zam mı geldi? Kıdem tazminatı ne kadar oldu?
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Çalışanların sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı memur maaşına gelen zamla artış göstermesi bekleniyor. Çalışanlar kıdem tazminatındaki son durumu arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kıdem tazminatına zam mı geldi? Kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Çalışanların sigortası niteliğindeki kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Tazminatın alt limiti asgari ücret belirliyor.

Asgari ücret 1 Ocak itibarıyla yüzde 55’lik artışla brüt 10 bin 8 liraya çıkmıştı. Yani en düşük tazminatta bu tutar baz alınıyor. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Peki, Kıdem tazminatına zam geldi mi?

En düşük kıdem net 9 bin 932 liraya en yüksek kıdem ise 19 bin 830 liraya çıktı.

Emekli olup, emekli aylığını kestirmeden destek primine tabi olarak çalışmaya devam edenler, tekrar emekli olamayacağından ‘emeklilik gerekçesiyle’ kıdem tazminatı alamıyor. İşten çıkarma, geçerli nedenle (maaşın geç ödenmesi ve mobbing-psikolojik baskı gibi) sözleşme feshi, en az 1 yıllık çalışma süresinin olması gibi normal bir işçiyle aynı kurallara tabi olarak tazminat alabilirler. Diğer yandan kıdem tazminatını sıfırladıktan sonra emekli maaşlarını kestirip çalışmaya devam eden emekliler, yeniden emeklilik dilekçesi vererek, emeklilik sonrası sürelerin tazminatını da alabilir.

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