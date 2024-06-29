Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili bir uzmanın açıklamaları şu şekildedir: "Mevcut durumda 35 bin TL civarında bir kıdem tazminatı tavanı bulunmaktadır. Memur maaşlarında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış öngörüyoruz. Ancak, memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 20'lik zam, kıdem tazminatı hesaplamasına doğrudan yansıtılmıyor. Yani, 35 bin TL'nin yüzde 20 artışı ile 42 bin TL'ye ulaşılacağı hesabı yanıltıcıdır. Memur maaş artışları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre belirlenir ve bu hesaplamalar neticesinde kıdem tazminatı tavanı ortaya çıkar."