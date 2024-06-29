Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar

Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Çalışan milyonları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da açıklanacak memur ve emekli zamlarıyla netleşecek? Memur ve emekli maaşlarındaki artış, kıdem tazminatı tavanınına değiştirecek. İşte 2024 Temmuz ayı için kıdem tazminatı tahminleri…

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 1

Memur maaşlarındaki artış, emeklilik dahil olmak üzere işten ayrılanların kıdem tazminatında da bir artışa yol açacak.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 2

Zam oranları, Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz'da açıklanmasıyla belirlenecek. TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamları, kıdem tazminatı tavan oranının belirlenmesinde etkili olacak.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 3

Memur ve emekli maaşlarındaki artış, kıdem tazminatı tavanında da değişikliğe neden olacak. Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanının ne kadar olacağı merak konusu.

İşte 2024 Temmuz ayı için kıdem tazminatı tahminleri…

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 4

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Enflasyon rakamları öncesindeki beklentiler de netleşiyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2,52 olması bekleniyor.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 5

MEMUR ZAM ORANLARI

Bu tahmine göre, altı aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e çıkacak ve oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak. Buna göre, memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 oranında kümülatif zam alacak.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 6

TAHMİNİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Ocak-Haziran döneminde uygulanan kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruştu.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 7

Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranıyla kıdem tazminatı tavan ücretinin 42 bin 193 liraya çıkması öngörülüyor.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 8

Asgari ücretle çalışan işçiler için kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak devam edecek.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 9

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı, memur maaş zammıyla belirleniyor ve bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenecek.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 10

Nihai rakam, altı aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle belli olacak.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 11

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplamasında, işçinin işten ayrılırken aldığı son brüt ücret esas alınır. Her bir yıl için işçiye bir aylık brüt ücret tutarında ödeme yapılır ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesilir.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 12

Kıdem tazminatı tavanıyla ilgili bir uzmanın açıklamalarına göre, şu anki tavan 35 bin TL civarında ve Temmuz ayında bu rakamın 40 bin TL civarında olması bekleniyor.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 13

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, 2024 yılının ilk beş ayı için yüzde 22.72 oranında bir enflasyon farkıyla, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.50 olmasıyla birlikte, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkının yüzde 25 civarında olması bekleniyor.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 14

Memurlar Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında ise yüzde 10 zam alacaklar ve bu zamların üzerine enflasyon farkı da eklenecek.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 15

Herhangi bir değişiklik olmazsa, memur ve memur emeklileri yüzde 20 civarında bir zam farkı alacaklar.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 16

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili bir uzmanın açıklamaları şu şekildedir: "Mevcut durumda 35 bin TL civarında bir kıdem tazminatı tavanı bulunmaktadır. Memur maaşlarında yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış öngörüyoruz. Ancak, memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 20'lik zam, kıdem tazminatı hesaplamasına doğrudan yansıtılmıyor. Yani, 35 bin TL'nin yüzde 20 artışı ile 42 bin TL'ye ulaşılacağı hesabı yanıltıcıdır. Memur maaş artışları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre belirlenir ve bu hesaplamalar neticesinde kıdem tazminatı tavanı ortaya çıkar."

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 17

Uzman isim, kıdem tazminatı tavanının şu an 35 bin TL seviyelerinde olduğunu ve Temmuz ayında bu tavanın 40 bin TL civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 18

Uzmanın açıklamasına göre, 2024 yılının ilk beş ayı için yüzde 22.72 oranında bir enflasyon farkı mevcuttur. Haziran ayı için beklenen yüzde 2.50 oranındaki enflasyonla birlikte, yılın ilk altı ayı için enflasyon farkının yüzde 25 civarında olması öngörülmektedir.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 19

Memurlar, toplu sözleşme zammı nedeniyle Ocak ayında yüzde 15 artış almışlardı ve Temmuz ayında ek olarak yüzde 10 zam alacaklar.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 20

Bu zamların üzerine enflasyon farkı da eklenecek. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa, memur ve memur emeklileri yüzde 20 civarında bir zam farkı alacaklar.

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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 21
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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 22
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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 23
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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 24
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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 25
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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 26
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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 27
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Kıdem tazminatında yeni tavan ortaya çıktı. İşte yeni rakamlar 28
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