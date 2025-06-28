Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor!

Değişen ekonomik dengeler ve artan pahalılığı vatandaşların maaşına yönelik beklentilerini de arttırıyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak bir çok ödeme kaleminde güncellemeye gidilecek. 3 Temmuz’da netleşecek olan haziran ayı TÜİK verisi ile birlikte 2025 yılına ait ilk altı aylık enflasyon da netleşmiş olacak.

Açıklanan veri sosyal yardım alan vatandaşları için de büyük önem taşıyor. Artan hayatı pahalılığı karşısında sosyal destekten yararlanan vatandaşlar da hayatın çeşitli alanlarında ekonomik açıdan zorluk yaşıyor. Milyonlarca vatandaş açıklanacak verilerin hem maaşlara hem de sosyal destek ödemelerine nasıl yansıyacağını merak ediyor.



Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketi verilerine göre; haziran ayına ilişkin enflasyon %1,61 düzeyinde olursa altı aylık toplam enflasyon %16,94 olacak. Bu durum yaşanması halinde memurlar için %10,32 enflasyon farkı ve %5 toplu sözleşmede zammıyla birlikte total olarak %15,84 lük bir artış söz konusu olması anlamına geliyor.

Ekonomistlerin yaptığı değerlendirmeler ve bu kapsamda yapılan anketlerin beklenen zam oranına göre çıkardığı öngörü içeren tablo şöyle;



Evde bakım desteği: 10.125 TL → 11.729 TL

18 yaş altı engelli aylığı: 3.723 TL → 4.313 TL

%70 ve üzeri engelli aylığı: 5.582 TL → 6.466 TL

65 yaş aylığı: 4.662 TL → 5.400 TL

Tüberküloz ve SSPE desteği: 10.125 TL → 11.729 TL

Kıdem tazminatı (brüt tavan): 46.655 TL → 54.045 TL

Kıdem tazminatı (net): 46.301 TL → 53.635 TL

Bedelli askerlik ücreti: 243.013 TL → 281.506 TL

0-6 yaş çocuk yardımı: 506,28 TL → 586,47 TL

6 yaş üstü çocuk yardımı: 253,14 TL → 294,05 TL

Aile yardımı (eş için): 2.301 TL → 2.665 TL

