Kiev kâbus uyandı: Rusya drone ve füzelerle saldırdı

10 Temmuz 2025 Perşembe günü Kiev'e düzenlenen yoğun Rus saldırısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamasına göre en az iki kişi hayatını kaybetti ve 16 kişi yaralandı. Saldırıda 18 füze ve yaklaşık 400 drone kullanıldığı, ana hedefin başkent olduğu belirtildi. Kiev yetkilileri, drone enkazının Shevchenkivskyi bölgesindeki bir konutun çatısına isabet ettiğini ve şehir genelinde yangınlar çıktığını bildirdi. Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klimenko, hayatını kaybedenlerin 68 yaşındaki bir kadın ve bir metro istasyonunda görevli 22 yaşındaki bir polis memuru olduğunu doğruladı.

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ARTAN SALDIRILARIN GÖLGESİNDE DİPLOMATİK ÇIKMAZ

Ukrayna, 8 Temmuz 2025 Salı gecesi 728 drone ve 13 seyir veya balistik füze ile gerçekleştirilen saldırıyı, Rusya'nın bugüne kadarki en büyük hava saldırısı olarak nitelendirmişti. Bu saldırılar, diplomatik çözüm umutlarını giderek azaltıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü diplomasinin tükendiğini belirtmesi ve Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'un benzer ifadeleri, mevcut durumu özetler nitelikte. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus lider Vladimir Putin'e yönelik sert sözleri de dikkat çekiyor.

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ULUSLARARASI TEPKİLER VE GELECEK ADIMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, 09 Temmuz 2025 Çarşamba günü bazı silah sevkiyatlarını yeniden başlatırken, Avrupa ülkeleri Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalışıyor. 10 Temmuz 2025 Perşembe günü Roma'da başlayacak ve 77 ülkeden delegenin katılacağı Ukrayna'nın yeniden inşası konulu iki günlük konferansta bu konuların ele alınması bekleniyor. Ayrıca, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Malezya'daki bir zirvenin kulisinde Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.