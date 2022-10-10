Kiev’deki Alman Büyükelçiliği’ne füze atıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.

Ukrayna halkı güne bomba sesleriyle uyanmıştı. Rusya, Ukrayna’yı art arda vurdu. Patlamalarda n az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Rusya, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamaların ‘öcünü almak’ için Ukrayna’ya ağır bombardıman yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün bulunduğu binaya Rus füzelerinin isabet ettiğini duyurdu.

Bölgede hasar bulunduğu açıklanırken, hayatını kaybeden veya yaralananlarla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.