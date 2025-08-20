Kiğılı ve Fenerbahçe’den iş birliği! Özel koleksiyon hazırlandı

Kiğılı ve Fenerbahçe, "FENERİUM X KİĞILI" adıyla taraftarlara özel bir koleksiyon hazırladı. 8 model ve 20 üründen oluşan koleksiyon, Fenerbahçe'ye özel renkler, modern tasarımlar ve yüksek konfor sağlayan kumaş teknolojileriyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin önde gelen moda perakende erkek giyim markalarından Kiğılı ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi lisanslı ürün markası Fenerium, özel bir koleksiyona imza attı. "FENERIUM X KİĞILI" iş birliği kapsamında hazırlanan yeni koleksiyonda yer alan ürünler, Fenerbahçe'ye özel renkler, modern tasarımlar ve yüksek konfor sağlayan kumaş teknolojileriyle hazırlandı.

8 model ve 20 üründen oluşan koleksiyonda ceket, mont, pantolon, tişört ve trençkot alternatifleri yer alıyor. Tüm modeller, Fenerbahçe taraftarına özel renk seçenekleri ve detaylarla tasarlandı.

Markanın kumaş teknolojisi ile desteklenen koleksiyonun tüm parçaları; esneklik, kırışmazlık, hızlı kuruma, ekstra konfor ve nefes alan özelliklere sahip. Ultra hafif tasarımlar hem şehir yaşamında hem de maç günlerinde maksimum hareket özgürlüğü sağlıyor.

FENERIUM X KİĞILI koleksiyonu, 19 Ağustos'tan itibaren Fenerium Maraton, Fenerium Alt mağazasında ve fenerium.com'da taraftarlarla buluşuyor.

