11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş savunmacısını 2. ligde arıyor

Beşiktaş savunmacısını 2. ligde arıyor

Beşiktaş savunma hattı için transfer arayışlarına devam ediyor. Siyah Beyazlılar, Metz forması giyen Kiki Boubacar Kouyate için görüşmelere başladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:40
Takip Et

Kiki Boubacar Kouyate Beşiktaş'ın gündeminde

Beşiktaş savunmacısını 2. ligde arıyor
+
Aa
-

Beşiktaş, savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.
Malili stoper için Metz'e teklifini sunan Kartal, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.

Metz ile bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
2020'de 3.5 milyon Euro karşılığında Troyes'dan Metz'e transfer olan Kouyate, Fransız ekibinde 3. sezonunu geçiriyor. Metz'te 73 maça çıkan Malili stoper, 2 gol attı. Kouyate bu sezon ise 14 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki oyuncu 21 kez de Mali milli takımı forması giydi.

ASKIYA ALDILAR

Beşiktaş, Braga'dan Vitor Tormena için yaptığı temaslardan ise sonuç alamadı. Portekiz ekibi, Brezilyalı stoper için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
6
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.