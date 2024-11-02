Kıl payı ölümden döndüler! Manevra yapan minibüsün altında kaldı

Kaynak: DHA / ANKA
Kıl payı ölümden döndüler! Manevra yapan minibüsün altında kaldı

Afyonkarahisar’da indikleri minibüsün arkasından geçmek isterken altına kalan 2 yolcu kıl payı ölümden döndü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförünün aracından inen iki yabancı uyruklu yolcuyu ezdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü, indirdiği yolcuları aracın altına aldı. Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı. Aracın altına giren 2 şahıs diğer yolcuların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedilirken, olay sonrası gözaltına alınan donmuş şoförünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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