Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii’deki Kilauea Yanardağı, yeniden harekete geçti. Patlama sonucu lavlar 80 metreye kadar yükseldi, volkanik gaz ve kül bulutları oluştu.

LAVLAR 80 METREYE KADAR YÜKSELDİ



ABD'nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağı, bir kez daha etkili bir patlama yaşadı. Hawaii Volkan Gözlemevi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.00 dolaylarında meydana gelen patlama, lavların 80 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Ayrıca, patlamanın volkanik gaz ve kül bulutlarının oluşmasına yol açtığı bildirildi. Neyse ki, patlama, 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkın sınırlarında gerçekleştiği için olası büyük bir felaket önlendi.

TARİHİ KİLAUEA PATLAMALARI

Kilauea Yanardağı, 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönemin dışında, düzenli olarak patlamalar yaşadığı biliniyor. En son 2018 yılında yaşanan patlamalar yaklaşık 3 ay sürmüş ve bu süreçte 700'den fazla ev yok olmuştur. Haziran ve Eylül aylarında da patlamalar gerçekleşmişti. Kilauea, sürekli hareket halinde olan ve büyük tahribatlara yol açabilecek bir volkan olarak dikkat çekiyor.