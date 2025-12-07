Hawaii'deki Kilauea yanardağı, yeniden güçlü bir şekilde lav püskürttü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Kilauea'nın, Aralık 2024'ten bu yana belli periyotlarda lav püskürttüğüne işaret edildi.

Açıklamada, geçen yıl aralıktan bu yana 37'nci kez lav püskürten Kilauea Yanardağı'nda, lav akıntısının ve beraberindeki dumanın etkisi sürüyor.

Kasım ayındaki lav püskürtmesi ardından analiz edilen Kilauea'daki hareketlilik, yanardağın yeniden güçlü şekilde lav püskürtebileceği tahminlerini gündeme getirmişti.