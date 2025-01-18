Kilauea Yanardağı'nda patlama. Lavlar 80 metreye ulaştı

Kaynak: AA

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndan yükselen lavlar 650 dönümlük alanı kapladı, meydana gelen volkanik gaz salımı tehlike oluşturmaya devam ediyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda hareketliliğin sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, lavların 650 dönümlük bir alana yayıldığı ve patlama anında yaklaşık 80 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Volkanın etrafa yoğun miktarda gaz saldığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun çevre ve insan sağlığı üzerinden olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kilauea Yanardağı, 1983 yılından bu yana düzenli aralıklarla patlamalar yaşanan aktif bir yanardağ olarak biliniyor. Devam eden faaliyetin bölge ve çevre üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.

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