Kileci’den 10 Kasım mesajı

Kaynak: İHA
Kileci’den 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bir mesaj yayınladı. Kileci, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına duyduğu saygıyı dile getirdi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına duyduğu saygıyı dile getirdi.

Kileci, yayımladığı mesajda, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi değil, aynı zamanda insanlık adına evrensel değerlerin savunucusudur. 10 Kasım, yalnızca Atatürk'ü anmak için bir gün değil, onun ideallerini yaşatmak için bir fırsattır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini silah arkadaşlarıyla birlikte atan Atatürk'ün bize bıraktığı çağdaş, demokratik ve laik devlet anlayışını daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ata'mızın aziz hatırasına sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kileci, Atatürk'ün sadece Türk halkı için değil, tüm dünya için önemli bir lider olduğuna dikkat çekerek, "Atatürk, çağdaşlık, demokrasi ve özgürlük anlayışıyla sadece Türk milletine değil, tüm insanlık tarihine yön vermiş bir liderdir. Onun mirası, bugün de milletimizin güçlü bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

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