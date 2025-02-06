Kılıç ile korku dağıtan şahıslar yakalandı

Kaynak: AA
Kılıç ile korku dağıtan şahıslar yakalandı

Erzurum'da sokak ortasında kılıç ile korku salan gençler ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Erzurum'da kılıçla gezenlerin ekipler tarafından yaptığı araştırma sonucunda bu kişilerin O.D. ve M.H.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi emniyete götürüldü.

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Ekiplerce kılıca el konulurken, söz konusu şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuya ilişkin, "Olayla ilgili 5 dakika sonra ekip bölgeye gitti. O kişileri tespit ettik, evleri de orada. Marketten Zülfikar kılıç almışlar, süs kılıcı, çocuğun iddiası, poşete sığmadığı için elinde taşıdığını söyledi. Kabahatlerinden cezai işlem uyguladık" ifadelerini kullandı.

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