Kılıç ile korku dağıtan şahıslar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Erzurum'da kılıçla gezenlerin ekipler tarafından yaptığı araştırma sonucunda bu kişilerin O.D. ve M.H.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi emniyete götürüldü.

Ekiplerce kılıca el konulurken, söz konusu şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda konuya ilişkin, "Olayla ilgili 5 dakika sonra ekip bölgeye gitti. O kişileri tespit ettik, evleri de orada. Marketten Zülfikar kılıç almışlar, süs kılıcı, çocuğun iddiası, poşete sığmadığı için elinde taşıdığını söyledi. Kabahatlerinden cezai işlem uyguladık" ifadelerini kullandı.