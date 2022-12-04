Kılıçaroğlu’ndan Bakan Nebati’ye ‘epistemolojik’ gönderme

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, sözleri gündem konusu olmuştu.

CHP’nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de göndermede bulundu.

“‘EPİSTEMOLOJİK KOPUŞLAR’ ONLARIN OLSUN”

Kılıçdaroğlu, “Ekonomi ve endüstriyel dönüşüm alanlarında, Şampiyonlar Ligi’nin en iyi oyuncularıyla birlikte dünyayla rekabet edeceğiz. ‘Epistemolojik kopuşlar’ onların olsun bizim Türkiye vizyonumuz budur. Türkiye'nin hak ettiği standartlar da budur!” ifadelerini kullandı.

"AYAĞA KALKIN GENÇLER! AYAĞA KALKIN KADINLAR! AYAĞA KALKIN ÇOCUKLAR!"

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda kullandığı ifadeler şu şekilde:

“Lamı cimi yok; bu zorba gidecek! Halktan çaldıkları her şey, yine halka dönecek. Zafer bizim olacak!

Bunun için; doğrul milletim diyorum, doğrul milletim! Asla başını eğme. Ayağa kalkın gençler! Ayağa kalkın kadınlar! Ayağa kalkın çocuklar! Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Söz veriyorum bu ülkeye hak, hukuk, adalet mutlaka gelecek!

Ve söz veriyorum bu ülke yeniden doğacak. Söz veriyorum Atatürk'ün vizyonunu hayata geçireceğiz. Ve söz veriyorum yaşama sevincimizi geri alacağız. Çünkü, ancak biz kazanırsak Türkiye kazanır!

"BU ÜLKE KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK"

Önce kendinizi alkışlayın! İktidara geliyorsunuz… İktidara geliyoruz iktidara! Haydi alkışlayın!

Dünyanın gözünün içine bakın. Ve haykırın! Ey dünya! Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak! Türkiye senin mülteci kampın olmayacak! Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak! Ben sana rakip olacağım! Sana rakip olmak için geliyoruz ey dünya, sana rakip olmak için! Bu ülke küllerinden yeniden doğacak.

Türkiye bir yıldız gibi parlayacak! Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz!

Hayırlı, uğurlu olsun… Haydi arkadaşlar, başlıyoruz!”