Kılıçarslan Parkı’nda bisiklet kazası: 2 kuzen yaralandı

FOTO-HABER: MAHMUT ŞEN / YENİÇAĞ AKSARAY

Aksaray Merkez'de bulunan Kılıçarslan Parkı halı saha yanında bugün 15:00 saatlerinde meydana gelen bisiklet kazasında 14 yaşındaki Ramazan C. ile 12 yaşındaki kuzeni Hüseyin Emre C. yaralandı.

İddiaya göre iki kuzen, tek bir bisikletle park içerisindeki rampadan aşağıya inerken hız kazandı. Rampa sonunda bisikletin kontrolünü kaybeden çocuklar, dengesini yitirerek sert şekilde yere düştü.

Çevrede bulunan vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuklar, tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları tedaviler devam ediyor.