6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak

Kılıçarslan Taşımacılık, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:14
Takip Et
Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Kılıçarslan Taşımacılık, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar CV’lerini ilanda yer alan mail adresine gönderecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sinanpaşa’da ikamet etmek

En az lise mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
1
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
2
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
3
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
4
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Ulaştırma Bakanı canlı yayında 5 dakikada kendisini yalanladı: O anlarda Ahmet Hakan gereğini yaptı
5
﻿Ulaştırma Bakanı canlı yayında 5 dakikada kendisini yalanladı: O anlarda Ahmet Hakan gereğini yaptı
﻿Ulaştırma Bakanı canlı yayında 5 dakikada kendisini yalanladı: O anlarda Ahmet Hakan gereğini yaptı
﻿Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi
6
﻿Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi
﻿Cübbeli Ahmet'in kayınbiraderi bakın hangi partiden siyasete girdi. AKP'yi tercih etmedi
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
7
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Antalya Aksu SYDV işçi alacak
﻿Antalya Aksu SYDV işçi alacak
﻿Antalya Aksu SYDV işçi alacak
﻿Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak
﻿Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak
﻿Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak
﻿Güzellik Uzmanı kış ayları öncesi uyardı
﻿Güzellik Uzmanı kış ayları öncesi uyardı
﻿Güzellik Uzmanı kış ayları öncesi uyardı
﻿Samsun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
﻿Samsun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
﻿Samsun’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.