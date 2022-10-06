﻿Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Kılıçarslan Taşımacılık, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar CV’lerini ilanda yer alan mail adresine gönderecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Sinanpaşa’da ikamet etmek

En az lise mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

İkametgah belgesi

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