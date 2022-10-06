﻿Kılıçarslan Taşımacılık işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; Kılıçarslan Taşımacılık, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Adaylar CV’lerini ilanda yer alan mail adresine gönderecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Sinanpaşa’da ikamet etmek
En az lise mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
İkametgah belgesi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
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