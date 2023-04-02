Kılıçdarğlu’ndan Mehmetçiğe ‘Hudut namustur’ mesajı. Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor

Editör: Serkan Talan

Son günlerde Afganların Türkiye’ye kaçak yollardan geldiklerini gösteren videolar sosyal medyada gündem oluyor. Kalabalık Afgan grupların gösterildiği videolar sınırların güvenliğini bir kez daha tartışmaya açtı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı ve Milet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada gündem olan videolar sonrası Mehmetçiğe çağrı yaptı. Çok sayıda Afgan’ın kaçak yollardan Türkiye’ye geldiği yönde haberlerin olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin."