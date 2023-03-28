Kılıçdaroğlu: Yurt dışına giden gençlerimizi yüzü gülerek geri döndüreceğiz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında Konya'da açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda 2 kilo et bir gram altın etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Beraber, birlikte çalışırsak güzel ülkemize huzuru getireceğiz. Bahar geldi ama baharı her yıl getireceğiz, her mevsim getireceğiz.

Ereğli müzesini biliyorum ama gezme şansım olmadı. Eti'lerden kalan çok sayıda tarihi eser var, Ulu Cami'nizi biliyorum. Bu bölgenin en kadim şehirlerinden, kentlerinden, ilçelerinden birisi Ereğli'deyim ve mutluyum.

Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli etmez. Madem ki kainat adalet üzerine inşa edildi, adaleti hayatımızın her yerinde ve her alanında gerçekleştirmek zorundayız. Konya, Hollanda'dan büyük bir şehir. Konya, Hollanda'dan büyükse tarımda daha iyi bir yerde olması lazım Türkiye'nin. 2021 yılında Hollanda'nın 114 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı var. Koskoca Türkiye 24 milyarlık tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye sadece 24 milyarlık ürün ihraç ediyorsa düşünmemiz lazım. Türkiye artık dünyayla yarışmak zorundadır, Türkiye artık bölgesinin lideri olmak zorundadır.

“GÜVENLİK GÖREVLİSİ SABAHIN 5’İNDE KAPINIZA DAYANMAYACAK”

Güneşli günleri hep beraber göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz hiç merak etmeyin. Gençler endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse bir gencimiz güler yüzle ülkesine dönecek. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğiz. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız veya anneniz kuşku duymayacak çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5'inde, 6'sında kapınıza dayanmayacak bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var.

18 milyon 700 bin dekar tarım arazisi var sadece Konya'da. 7.5 milyon tarım alanı sistemin dışına çıktı. Sulamada yeteri kadar olmadı. Meşhur bir baraj, GOP var. Konya Ovası'na 20 yıldır su gelmiyor doğru dürüst. O suyu getireceğim, o çiftçiyi mutlu edeceğim.

“İKTİDARA BEN DEĞİL SİZ GELECEKSİNİZ”

Düzeni ben değil, düzeni siz değiştireceksiniz. İktidara ben değil, siz getireceksiniz. Bu ülkede 5.5 milyon genç ilk kez oy kullanacak ve gençler dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakacaklar. 'Biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik' diyeceksiniz.

Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınlar, onların sgk primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçi kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin bankalara, kooperatiflere olan kredilerinizin faizlerini sileceğiz. Siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, arpa, fasulye, canlı hayvan, et, mercimek tamamını bitireceğiz. Herkes üretecek, kazanacak.

Çiftçilere kırmızı mazot vereceğiz; ÖTV'si KDV'si olmayacak. 15 Mayıs’ta iktidarız, 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. 5'li çetelere değil, size hizmet edeceğim.

“ESNAF SAHİPSİZ KALMAYACAK”

Esnaf bakanlığı kuracağız, esnaf sahipsiz olmayacak. Sicil affı çıkartacağız. Pandemi döneminde kredi verdiler faizini istiyorlar, onu sileceğiz. Stopajı da sıfırlayacağız.

En hızlı neleri yapacağız? 6 lider bir araya geldik. İsraf haramdır diye biliyoruz. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Bütün savurganları sıfırlayacak bir kararname çıkartacağız. İsraf olmayacak.

Parlamentodan süratle yasa çıkartacağız. Aile toplumun temel taşıdır. Hiçbir aile kendini sahipsiz hissetmesin. Her aile sosyal devletin koruması altında olsun. Aile destekleri sigortası çıkartacağız. 1971'den beri çıkması gereken bu kanun çıkmadı. Size yardımlar yapılıyor oyunuzu bize verin, yoksa yok diyorlar. Biz hiçbir ayrım yapmayacağız. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz.

“MÜLAKAT KALKACAK, TORPİL BİTECEK”

İsrafı engelleyince Türkiye güçlü, zengin bir ülkedir. Parayı beşli çeteye yedirirseniz size para kalmaz. O paraları son kuruşuna kadar alacağım! Hem diyorlar biz milletçiyiz, hem dolar bazlı garanti! İhale alıyorsun dolarla, kâr veriyorsun dolarla, garanti veriyorsun dolarla... Bütün bunların tamamını milliyetçi kardeşiniz TL'ye çevirecek. Endişe etmeyin, TL olacak.

Her çocuk okulda sağlıklı bir şekilde beslenecek. Hiçbir aileye yük olmayacaklar, zengin fakir ayrımı olmayacak, herkes aynı çantadan beslenecek. İktidarımızda göreceksiniz 2 kilo et 1 gram altın etmeyecek!

Mülakat kalkacak, torpil bitecek... Kul hakkını yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkını teslim edeceğiz.

2 bin 400 yıl önce söylenmiş, devleti yönetenler yönetirken zenginleşirlerse artık halkı değil kendi mal varlıklarını düşünürler. Mal varlığımı açıkladım, adaylığım kesinleştiğinde bütün Türkiye'ye göstereceğim, herkes görecek.

İsrafı engelleyince Türkiye güçlü, zengin bir ülkedir. Parayı beşli çeteye yedirirseniz size para kalmaz. O paraları son kuruşuna kadar alacağım! Hem diyorlar biz milletçiyiz, hem dolar bazlı garanti! İhale alıyorsun dolarla, kâr veriyorsun dolarla, garanti veriyorsun dolarla… Bütün bunların tamamını milliyetçi kardeşiniz TL’ye çevirecek. Endişe etmeyin, TL olacak.