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Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 22:05
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Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu

Kılıçdaroğlu AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yemekte buluştu
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CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldiği belirtildi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'un da katıldığı yemekte Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile TBMM AB Uyum Komisyonu Üyesi milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir de eşlik etti. (AA)

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