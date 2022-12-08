Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında 14-17 Aralık 2022 günlerinde Almanya'da bulunacak.

İlk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim 2022 tarihlerinde ABD'ye yapan Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitti.

ABD VE İNGİLTERE'NİN ARDINDAN ALMANYA

ABD'de olduğu gibi Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçardoğlu, Altılı Masa toplantısı nedeniyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.

28 Kasım 2022'de Altılı Masa ve 3 Aralık 2022'de CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık 2022'de Almanya'ya yapacağı bildirildi.

EKONOMİ DANIŞMANLARI EŞLİK EDECEK

Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği