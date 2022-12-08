8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya gidiyor

Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya gidiyor

Amerika ve İngiltere'yi ziyaret ederek yatırım kuruluşlarıyla görüşen CHP lideri Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta Almanya'ya gidecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomi danışmanları ve bazı partililer de eşlik edecek.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 17:05
Takip Et

Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya gidiyor

Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere'nin ardından Almanya'ya gidiyor
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına gerçekleştirdiği çalışma ziyaretleri kapsamında 14-17 Aralık 2022 günlerinde Almanya'da bulunacak.

İlk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim 2022 tarihlerinde ABD'ye yapan Kılıçdaroğlu, 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitti.

ABD VE İNGİLTERE'NİN ARDINDAN ALMANYA

ABD'de olduğu gibi Londra'da yatırım kuruluşlarının temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerle bir araya gelen Kılıçardoğlu, Altılı Masa toplantısı nedeniyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.

28 Kasım 2022'de Altılı Masa ve 3 Aralık 2022'de CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık 2022'de Almanya'ya yapacağı bildirildi.

EKONOMİ DANIŞMANLARI EŞLİK EDECEK

Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
2
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
3
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
4
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
5
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
6
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿Vatandaş kombinin düğmesine basmaya korkarken, Bakan Dönmez böyle söyledi ‘En ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız’
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
7
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Liselilerin bıçaklı kavgasında kan aktı
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Time dergisi, İranlı kadınları Yılın Kahramanları seçti
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
﻿AB Hırvatistan'ın Şengen bölgesine katılımını onayladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.