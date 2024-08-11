Kılıçdaroğlu açıkladı. Yeniden genel başkan adayı mı oluyor?

Düzenleme: Kaynak: KISA DALGA
Kılıçdaroğlu açıkladı. Yeniden genel başkan adayı mı oluyor?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa aday olacağına dair çıkan iddialara açıklık getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga'dan Günel Cantak'a önemli açıklamalarda bulundu.

2025 senesinin Şubat ayında kurultay sürecine girecek olan CHP'de, Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağına yönelik tartışmalar devam ederken, Gerçek Gündem Ankara Temsilcisi Altan Sancar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun çevresinin, Kılıçdaroğlu'nun Şubat ayındaki kurultayda yeniden genel başkan adayı olması için girişimleri olduğunu iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu,genel başkanlığa aday olacak mı? sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair öz eleştiri de yapan Kılıçdaroğlu, "Montaj videoları ciddiye almalıydık" ifadelerini kullandı.

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"AKŞENER'E ŞAŞIRMADIM BU TOPRAKLARDA İHANETİ DE GÖREBİLİYORUZ"

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray'da verdiği fotoğraf için ise şaşırmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce şaşırmadığını, yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihanetin de olduğunu ifade etti.

"SİYASİ YAŞAMIM BOYUNCA GENEL BAŞKAN OLACAĞIM DİYE HİÇ ORTAYA ÇIKMADIM"

Kılıçdaroğlu, "Yeniden genel başkan olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Ben siyasi yaşamım boyunca genel başkan olacağım diye hiç ortaya çıkmadım” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYİ SAVUNANLAR, OTORİTER YAPININ MİMARIYLA TOKALAŞMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkışan CHP lideri Özgür Özel'e yönelik eleştirilere devam eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın elini sıkma konusundaki düşüncesini İzmir’de dile getirdiğini, demokrasiyi savunanların, otoriter bir yapının mimarıyla tokalaşmak değil, demokrasi için mücadele etmek zorunda olduğunu ifade etti.

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