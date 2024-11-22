Kılıçdaroğlu duruşmada ifade verdi! İşte son gelişmeler...

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları sürecinde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşması için hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesinde Kılıçdaroğlu'na destek için gelen binlerce kişi, binanın içine girmeye kalkışınca izdiham oldu. Güvenlik önlemleri yetersiz kalınca çevik kuvvet duruşmanın yapıldığı binadaki koridora girdi.

Duruşmanın başlarken "Duruşmaya başlamadan önce, ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü savunma için değil, işlenen suçların hesabını sormak, tarihe not düşmek için geldim." diyen Kılıçdaroğlu, duruşmanın devamında "Hırsıza hırsız değim için karşınızdayım. Beytül malın tek kuruşuna el uzatmadım." şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN DURUŞMASINDA DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Kılıçdaroğlu 13.40 sularında adliyeye geldi.

SLOGANLARLA KARŞILANDI

Eski CHP Genel Başkanı duruşmanın görüleceği adliye salonunun önüne geldi. Çevrede toplanan vatandaşlar "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla karşılama yaptı.

ÖZEL VE YAVAŞ DURUŞMADA

Kılıçdaroğlu'nun davasına eşi Selvi Kılıçdaroğlu da geldi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Sinan Ateş'in ailesinden Saniye Ateş, Selma Ateş ve Ayşe Ateş Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına geldi.

CHP PM üyelerinin duruşmaya katılması, kendi iradelerine bırakıldı. Özgür Özel bu konuda bir telkinde bulunmadı. Duruşmaya Özgür Özel'in yanı sıra ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de destek için adliyeye geldi. Halk TV'ye konuşan Ayşe Ateş, "Sinan öldüğünde bizim yaşadığımız en büyük olay vefasızlık duygusuydu. Kemal bey bizi hiç yalnız bırakmadı. O sebeple ben de bugün buradayım. Onu yalnız bırakmak istemedim." dedi.

ÇEVİK KUVVET SALONA GİRDİ

Duruşma sırasında Çevik Kuvvet, yoğunluk sebebiyle salon koridoruna koridora girdi.

DURUŞMA BAŞLADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yasak duruşması başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine, "Duruşmaya başlamadan önce, ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü savunma için değil, işlenen suçların hesabını sormak, tarihe not düşmek için geldim." diyerek başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DURUŞMA SALONUNDAN İLK FOTOĞRAFI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşma salonundan ilk fotoğrafı geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu duruşmanın devamında "Hırsıza hırsız değim için karşınızdayım. Beytül malın tek kuruşuna el uzatmadım." şeklinde sert açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, davanın gerekçesini "Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıkladı. Söz konusu davanın, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı öğrenildi.