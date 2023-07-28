Kılıçdaroğlu Akbelen'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, beraberindeki bir heyetle Muğla'daki maden sahasına karşı direnişe destek vermek için Akbelen’e gitti.

Kılıçdaroğlu Akbelen'de

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda yeniden ağaç kesiminin başlaması üzerine başlayan direniş devam ederken jandarma eşliğinde bölgeye gelen şirketin ağaç kesimine karşı 4 gündür mücadele sürüyor.

Çok sayıda demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve çok sayıda yurttaş, yöre halkına destek olmak için bölgede kalıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da direnişe destek olmak için Akbelen'e geldi.

"Direne direne kazanacağız" sloganı ile karşılanan Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet burada bir basın açıklama yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

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