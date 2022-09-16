﻿Kılıçdaroğlu, Akşener buluşması ve anlamı…

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında yapılacak seçimde aday olamaması 14 Mayıs 2023'te erken seçimi gündeme getirdi.

Anlaşıldı ki Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 18 Haziran zamanında seçimde Erdoğan'ın 3. Kez adaylığına karşı çıktı.

· Anayasa hükmünü uygulama kararı için YSK'nın 11 üyesi doğru hukuki kararı verdi.

Şimdi iş Erdoğan'ın erken seçim yasasının çıkartabilmesi için Meclis'te 361 oyu bulabilmesine kaldı.

Şimdi 6'lı masanın adayının kim olacağını yazmadan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daveti ile katıldığım ve hayranlıkla izlediğim şu projeden bahsedeyim.

- "Kırsal kalkınmada BAŞKENT modeli…

Yer darlığından AŞK tanımlı çiftçi desteğinde Başkent Çiftçi Kartı sahibi 37 bin 367 çiftçiye ücretsiz ya da yüzde 90 hibeli belediye desteğini ve sonucunu özetleyeceğim:

- Sebze üretimini için 24 Milyon adet fide,

- 4 Milyon 500 kilo nohut tohumu,

- 501 bin adet yağlık lavanta fidesi,

- 14 milyon 500 bin kilo buğday tohumu,

- 3 milyon kilo arpa tohumu,

- 200 bin kilo mercimek tohumu,

- 34 milyon 656 bin lira tutarında mazot dağıtımı,

- 1 milyon 220 bin litre sıvı gübre (Belediye şirketi Belplas üretimi)

- 478 bin 500 adet dış mekân süs bitki fidesi Sözleşmeli Üretim ile satın alınarak park ve bahçelere dikildi,

- 153 gebe manda, 379 adet Ankara tiftik keçisi dağıtıldı,

- İlk defa bir yerel yönetim tarafından yapılan ücretsiz 2761 adet hayvan tohumlaması,

- 2 milyon kilo yem bitkisi tohumu,

- 1502 ton mısır silajı 680 kadın üreticiye dağıtıldı,

- Hayvanların ihtiyacı için 402 noktada 4942 adet su oluk kurulumu,

- Sulama altyapısı için 228 kilometre uzunluğundaki şebeke yapımı,

- 101 mahalleye 54 bin dekar alan için sulama borusu dağıtımı,

- 6300 dekar alanın yeniden sulanması,

- 6370 dekar alan Kesikköprü barajından sulamaya açılacak,

- 6 Başkent Market 3 şube, 41 kooperatif ile 80 Milyon liralık alım,

- 1274 üreticiye, 167 öğrenciye Arıcılık, Hayvan Besleme ve Su Ürünleri eğitimi,

- 1339 adet arazi toprak etüt analiz çalışması,

- Tarım 4.0 adını verdiğimiz proje hayata geçirildi,

- 3 yılda 680 milyon lira yatırımla, 33 bin üreticiye toplamda 4 milyar 446 milyon liradan fazla gelir sağlandı…

Millet ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sunumunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yan yana izledi.

Başkan Yavaş bu sunumu ile gösterdi ki;

- CHP ve İYİ parti iktidarında Türk Köylüsü muhteşem şekilde desteklenecek,

- Çiftçi kazanacak, kentten köye göç başlayacak,

- İthal tarım ürünlerine de ithal hayvana da gerek kalmayacak,

- Millet ucuz ve yerli beslenme imkanına kavuşacak…

Bu sunum ile Mansur Yavaş kazandı:

- Cumhurbaşkanlığı adaylığını bilemem ama Tarım Bakanlığını garantiledi…

Bakanlık konusuna gelelim.

CHP'li Gürsel Tekin'in, HDP'ye bakanlık vermesi (!) ve İYİ Parti'den bir grup milletvekilinin çok sert haddini bildirme tepkileri vermesi üzerine gözler Kılıçdaroğlu ve Akşener'e çevrilmişti.

Siyasette deneyimli olan iki lider yangına körükle gitmedi ve küllenmesini sabırla bekledi.

Sunum öncesi iki lider sürpriz buluşmada bir araya geldiler.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yüzlerinin gülmesi iki lider arasında herhangi bir sorun olmadığının görüntüsü oldu ve fotoğrafa böyle yansıdı…

İki liderin görüşmesinin perde arkasını öğrendim ama etik gazetecilik kuralı gereği bugün için yazmama sözü verdim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek sordum:

- Abdülkadir Selvi sizin HDP ile gizli görüşmeler yaptığınız öne sürerek, "İYİ Parti'yi rahatsız eden nokta da bu ilişki biçimi. 6'lı masanın dışında Kılıçdaroğlu ile HDP arasında bir anlaşma olduğunu düşünüyorlar" diye yazdı. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi sizin temaslarınızı adım adım 24 saat izliyoruz ama gözden kaçırdığımız HDP ile gizli bir anlaşmanız var mı?

Kılıçdaroğlu dedi ki;

- "Orhan Bey, Saray da beslemeleri de büyük panikte çünkü biliyorlar ki 6'lı masa onları emekli edip ülkemize ve milletimize;

- Demokrasiyi getirecek,

- Güçlü Parlamenter Rejimi oluşturacak,

- Yargı bağımsızlığını sağlayacak,

- Özgür medya için gerekli yasal değişiklikleri yapacak,

- Milleti içine düşürüldüğü açlık ve yoksulluktan çıkartacak,

- Mülakatı kaldıracak,

- Şeffaf devlet anlayışını tüm ihalelerde uygulayacak,

- Zengini daha zengin yapmayacak, fakir fukarayı zenginleştirecek,

- Toplumu ayrıştırmayacak, kucaklayacak,

- Liyakat ve kariyer sahibi insanları devlet bürokrasisinde görevlendirecek,

- Merkez Bankasının tam bağımsızlığını sağlayacak…

Özetle; 13. Cumhurbaşkanı 6'lı masanın belirleyeceği isim olacak…

Sarayın ve yandaşlarının neden panikte olduklarını çok iyi biliyoruz.

Gidiyorlar, çünkü geliyor gelmekte olan…"

Değerli okurlarım,

İnanıyorum ki;

- 6'lı masa, ülkenin bozulan dengelerini düzeltecek en iyi adayı çıkarıp Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçtirecek…