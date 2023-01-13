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Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti: Çok şükür herhangi bir sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kontrol altında tutulduğu Ankara Güven Hastanesi’ne geldi, hekimlerden ve parti yöneticilerinden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkan’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım, kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar da bilgi verdiler, önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini ifade ettiler” dedi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 01:36
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Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti: Çok şükür herhangi bir sorun yok

Kılıçdaroğlu, Akşener’i hastanede ziyaret etti: Çok şükür herhangi bir sorun yok
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam partisinin genel merkezinde katıldığı toplantının bitiminde, çarpıntı sorunu yaşadı. Bu durumu fark eden, tıp hekimi olan Başdanışmanı Turhan Çömez’in ısrarı üzerine Akşener kontrol için Güven Hastanesi’ne geldi. Akşener’in hastanede olduğunu duyan diğer parti yöneticileri ve milletvekilleri de burada toplandı.

ANKA’nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da saat 23.18’de hastaneye gelerek parti yöneticileri ve doktorlardan bilgi aldı.

Yarım saat süren görüşmenin ardından ayrılırken hastane önünde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“HEKİM ARKADAŞLAR DA BİLGİ VERDİLER, ÖNEMLİ BİR ŞEY OLMADIĞINI AMA DİNLENMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİLER”

“Üzüntülü bir haber aldık ve hemen geldim. İYİ Parti’nin değerli yetkilileri ile görüştük. Sayın Genel Başkan’ın durumunu sorduk, hekim arkadaşlar bilgi verdiler. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok, dinlenmede kendisi. Umarım yarın sağlıklı bir şekilde hastaneden ayrılır, en büyük arzumuz da bu zaten. Dolayısıyla ben İYİ Parti’nin değerli yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Genel Başkan’a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım, kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar da bilgi verdiler, önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini ifade ettiler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Dolayısıyla bu siyaset gündemi bizi bekliyor zaten, bundan kaçınma şansımız da yok. Sayın Genel Başkanı’mızın önce taburcu olması ve tekrar Türkiye’nin sorunlarına kilitlenmesini isteriz, en büyük arzumuz da bu.”

"Siz de görüştünüz mü” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır, doktorlar izin vermiyorlar. Doğru da olmaz zaten bu aşamada” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu’na hastane ziyaretinde Başdanışmanı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da eşlik etti.

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Uzay Fenercioğlu
13.01.2023 02:17
Meral Akşener gerçekten insan üstü bir eforla çalışıyor. Temennim, bu milletin bu gayrete karşılık vermesi. Büyük geçmiş olsun.  
 
SAPERE ANDİ
13.01.2023 01:43
Teşekkürler Kılıçdaroğlu. Oğlunuz askerliğini yaptı. Vatan borcunu ödedi. Başımızın üstünde yerin var. Kazan kazan 15 vekili de unutmadık. Babacan ve Davutoğluna fazla değer vermeye gerek yok  
 
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