Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyaseti bıraktığı öne sürülmüştü.
Eski CHP liderinin ofis ekibi söz konusu iddialara ilişkin açıklama bulundu.
İDDİALAR YALANLANDI
Bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla da yakından ilgilendiği bilinen Kılıçdaroğlu hakkındaki bu iddialar doğruluk payı yüksek şekilde kabul edilirken, iddialar yalanlandı.
Kılıçdaroğlu'nun, Avukatı Celal Çelik’in ofisinde çalışmalarına devam eden ekibi 'aktif siyaseti bıraktı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı