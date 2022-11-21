Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretini erteledi

ABD ve İngiltere'yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23-26 Kasım'da Almanya'ya gideceği açıklandı.

Medyascope'un haberine göre Kılıçdaroğlu ‘Altılı Masa’nın 28 Kasım'daki toplantısı ve öncesinde komisyonların çalışmaları sebebiyle Almanya ziyaretini erteledi.

Toplantıya ev sahipliği yapacak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 28 Kasım öncesi liderler turuna çıkacak.

Uysal, yarın 14:00’te Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

23 Kasım Çarşamba günü saat 13:00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15:00’te Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 17:00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la bir araya gelecek. Uysal son olarak 25 Kasım Cuma günü 14:00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek.

28 Kasım’daki toplantıda ‘Altılı Masa’nın anayasa değişikliği maddeleri ve gerekçeleri kamuoyuna açıklanacak. Ayrıca kurulan komisyonların çalışmaları ele alınacak.