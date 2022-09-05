Kılıçdaroğlu: Bahçeli'den çok daha iyi ülkücüyüm

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* TÜİK'in yaptığı açıklamalar gerçekçi açıklamalar değil. Rakamlar saraya gönderiliyor, "indirin şunu şuraya" deniliyor ve o rakamlar veriliyor.

* Piyasa diyorsanız vatandaşın aldığı her şeye yüzde 100'ün üzerinde zam gelmiş durumda.

* Türkiye iyi yönetilmiyor, kararlar günlük alınıyor.

* Ekonomik büyümede sınıfta kaldılar. Verdikleri rakamların hiçbirisi doğru değil ve gerçek yönü yok. Siz toplumu aldatıyorsunuz. Açıkça toplumu aldatıyorlar.

* Bu ülkenin en saygın kurumlarından birisi olan Devlet Planlanma Teşkilatı'nı kapattınız. Sonuç böyle işte. Oturuyorsunuz masa başında "milli gelir ne olsun söyleyin." 2023 hedefimiz bu... Şimdi baktılar bu yok 2053 hedefi tutturmuşlar "2053'te şunları yapacağız..." Ya sen yarın ne yapacağını anlatsana bu millete.

* 6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız. Yüzde 100 her şeyi düzelteceğiz, enflasyonu birdenbire çok düşük rakamlara indireceğiz diye hayal peşinde değiliz gerçekçi olmak lazım. Bu halka doğruları söylemek lazım. Önümüzde engeller varsa halka anlatmamız lazım.

“İLK YAPACAĞIMIZ ŞEYLERDEN BİRİSİ İSRAFIN ÖNLENMESİ”

* 6 ay dememin nedeni şu, hasar tespit konusunda veriler getirilecek. İlk yapacağımız şeylerden birisi israfın önlenmesidir. Bu konuda bütün partilerin çalışması var. Devlette israf felaket pozisyonda. Herkesin altında arabalar, kiralık binlerce araç. Araçlardan bir veya ikisi kalabilir kalanını satarsınız. Siz oraya boşu boşuna 13-14 tane uçağı niye tutuyorsunuz bir kişi için? Bir de diyorlar ki biz dindarız. İsraf haram değil mi ya! Sen bir çocuğun yatağa aç girdiği yerde nasıl 13-14 uçak tutarsın! İtibar saygınlıktır. İtibar başkalarının size itibar etmesidir. Siz ekonomiyi savurganca yönetirseniz, bugün söylediğinizi yarın değiştirirseniz, saraylarda oturup halktan tamamen koparsanız kim size saygı duyacak? Sadece beyefendi oturuyor etrafındaki 5-6 kişi emredersiniz diyor .O sanıyor ki Türkiye, dünya böyle.

* İktidara geldiğimizde göreceksiniz vatandaşlar rahat nefes alacak, iş dünyası dahil olmak üzere toplumda rahatlama olacak. Otoriter yapı sona erecek, insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecekler. Göreceksiniz dolar da euro da makul seviyelere gelecek.

* Doları kontrol edemezler, bu politikalarla neyi kontrol edeceksiniz. Eğer siz planlama örgütünü kapatırsanız, siz ülkeyi yönetemezsiniz zaten. Günlük kararlar... Bırakmışlar, nereye giderse gitsin. O yüzden Nebati Bey, "Bundan aşağı düşmez" diyor. Ne demek bu? Artık yapacak hiçbir şey yok, iş olacağına varacak demektir. Damat ne demişti onu hiç unutmayın, "At izi it izine karıştı" demişti. Ekonomide geldiğimiz noktada damat bunu dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT

Dün Sivas'ta düzenlenen partisinin ilk seçim mitinginde konuşan Devlet Bahçeli'nin, "Cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar. 6'lı ganyanın 5 parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Doğrudur, sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki "Süleyman Şah türbesini neden kaçırdınız, bayrağı neden indirdiniz?", Askeri hastaneleri kapattınız. Evet ben sorgulanmalıyım bunu söylüyorum. Evet suç işliyorum eğer onlara göre suçsa. Onlar ne yapıyorlar Allah aşkına? Ya Kılıçdaroğlu tefecilerin, beşli çetelerin adamı değildir. Halkın adamıdır, emekten yana olanların adamıdır. Sizler gibi beşli çetelerin yanında duran insanlar değiliz biz. Sorgulanmalıdır, evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa neden televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz. Cesaretin varsa, korkmuyorsan, her şeyin hesabını verebilirim diyorsan çıkarsın karşıma.

* Oturup kalkıp dua ediyorlar 6'lı masa dağılır mı diye. Bakın 6 ayrı partiyiz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz, bir avuç çeteye çalışan bir iktidarı değil 85 milyona çalışan bir iktidarı istiyoruz ülkemizde. Niye kavga edelim ülkemizde. Sorun sistem, bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor.

* Bahçeli’den çok daha iyi ülkücüyüm, çok daha iyi milliyetçiyim

ENFLASYON RAKAMLARI

* Bahçeli'nin ne dediği önemli değil. Bahçeli elini taşın altına koymuş birisi değil. Tek görevi var Erdoğan'a destek vermek. Ona biat etmiş vaziyette. Bir partiyi bir kişiye biat ettiremezsiniz. Sadece gider Erdoğan'a saygılarını sunar, "size biat ediyoruz" der. "Bugün az yiyenler yarın çok yiyecek" derken itiraf ediyor. Bugün az yiyen ne demektir, milyonlarca yoksul var demektir. Arada bir mecburen doğruları da söylüyor ben öyle anlıyorum.

* Türkiye’yi ucuz pazara dönüştürdüler. Bizim için cehennem onlar için cennet oldu. Vatandaş cehennemi yaşayacak, elin oğlu gelecek krallar gibi yaşayacak, biz onları besleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde hiç böyle bir tablo ortaya çıktı mı?

‘SEÇECEĞİMİZ CUMHURBAŞKANI ADAYININ NİTELİKLERİNİ BELİRLEDİK’

* Adaylık bir kez konuşuldu onu da bildiriyle açıkladık. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili spekülasyonlar oluyor, biz önce seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirledik. Devleti yönetecek kişilerin düzgün ve ahlaki kişiler olması lazım. Yolsuzluk yapanın sırtını sıvazlayan kişiden devlet adamı olmaz. O yalnızda çetelerin adamı olur.

* Parlamenter sisteme ne zaman geçeceğiz gibi konular ortaya çıktıktan sonra cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Oturacağız ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lideri oturur belirler açıklarız. Hep birlikte destek veririz. 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak çünkü demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır, ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. O kadar büyük sıkıntılar var ki bunları aşmak zorundayız. Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli”

SİYASETTEKİ RÜŞVET İDDİALARI

* Soruşturmalardan bir şey çıkması saraya bağlı. Biz saray savcısı değil cumhuriyet savcısı istiyoruz. Savcı cumhuriyetin değerlerini korumakla yükümlüdür.

* Uyuşturucu baronları kol geziyor. Her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bu ülkede. Türkiye böyle bir tabloyu bu ülkeye nasıl yaşatırsınız?

* Bu ülkenin İçişleri Bakanı çıktı dedi ki "Bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriliyor." Kim bu milletvekili? İçişleri Bakanı ayda 10 bin dolar rüşvet alan adamla ilgili ne yaptı?

* Bu enflasyonu kim yaptı? Bay Kemal mi yaptı? Yüzde 80-90’lara kim çıkardı? Hangi politika çıkardı? Şimdi dönüp bizi suçluyorlar. Devleti yöneten sizsiniz. Siz artık devleti yönetemezsiniz. Malı götürme telaşı içinde devleti yönetemiyorlar.

FESTİVAL İPTALLERİ

* Gençlerden korkuyorlar. Ben gençlerden korkmuyorum, gençlere özgürlük vadediyorum. Gençlerin güzel bir Türkiye hayali kurması lazım. Ya siz gençlerin hayalini çaldınız, Bırakın eğlensin gençler.