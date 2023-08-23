Kılıçdaroğlu: Bugüne kadar kur korumalı mevduata 717 milyar lira ödendi

“Eşitlik Gelecek” toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar Kur Korumalı Mevduata 717 milyar lira ödendi." dedi.

Kılıçdaroğlu: Bugüne kadar kur korumalı mevduata 717 milyar lira ödendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik Gelecek” toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Kadınları ciddi oranda örgütlememiz gerekiyor.

-21. yüzyılda 3 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor.

-İktidar 21 yıldır neden kadınların hakkını teslim etmedi?

"KKM'YE 717 MİLYAR LİRA ÖDENDİ"

-Adalet ve ahlak anlayışı olmayan iktidar sorunları çözebilir mi?

-İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan iktidar sorunları çözemez.

-Bugüne kadar KKM'ye 717 milyar lira ödendi.

-KKM'de bir kuruş vergi verilmiyor.

-Böyle bir sömrü mekanizması dünyanın hangi yerinde var?

-Hiçbir sınırımız güvenli değil.

-Yolsuzluğu ve rüşvet almayı kendilerinde hak görüyorlar.

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