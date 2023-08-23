Kılıçdaroğlu: Bugüne kadar kur korumalı mevduata 717 milyar lira ödendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Eşitlik Gelecek” toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
-Kadınları ciddi oranda örgütlememiz gerekiyor.
-21. yüzyılda 3 milyon kadın okuma-yazma bilmiyor.
-İktidar 21 yıldır neden kadınların hakkını teslim etmedi?
"KKM'YE 717 MİLYAR LİRA ÖDENDİ"
-Adalet ve ahlak anlayışı olmayan iktidar sorunları çözebilir mi?
-İktidarın siyasi ve ahlaki meşruiyeti yok. Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan iktidar sorunları çözemez.
-Bugüne kadar KKM'ye 717 milyar lira ödendi.
-KKM'de bir kuruş vergi verilmiyor.
-Böyle bir sömrü mekanizması dünyanın hangi yerinde var?
-Hiçbir sınırımız güvenli değil.
-Yolsuzluğu ve rüşvet almayı kendilerinde hak görüyorlar.