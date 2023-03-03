Kılıçdaroğlu üst düzey yetkilisini Mansur Yavaş ile görüşmeye gönderdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün akşamki Altılı Masa toplantısının ardından kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.

Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına geldi. AA'nın haberine göre, Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı. Kulislere göre Kuşoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine Yavaş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kuşoğlu daha sonra MYK toplantısına katıldı.