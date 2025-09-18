Kılıçdaroğlu can alıcı soruyu yanıtsız bıraktı! Ünlü gazeteci sordu ortalık alev aldı... En yakınındaki isimler cevabı anında verdi...

Kemal Kılıçdaroğlu, Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in "Özgür Özel'den görüşme teklifi gelirse ne yaparsınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Erkin, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan aldığı bilgide ise "Kurultay davasını da diğer konuları da masaya yatırabilirler, bir engel yok. Ayrıca Kılıçdaroğlu böyle bir teklif gelirse neden görüşmesin?" şeklinde cevap aldığını köşe yazısında aktardı.

Dün Ankara kulislerini sallayan bir iddia ortaya atılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurultay davasında ‘mağdur’ sıfatıyla yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in evinde görüşeceği öne sürülmüştü.

CHP Milletvekili Murat Emir ise dün bu iddiaları yalanlamıştı. Emir X hesabı üzerinden "Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

CHP'de tarihi zirve bu hafta! Kimse tahmin etmiyordu...CHP'de tarihi zirve bu hafta! Kimse tahmin etmiyordu...

TEK CÜMLELİK YANIT: BU HABERLER DOĞRU DEĞİL

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin ise bugünkü köşe yazısında CHP'de kurultay davası sürecinde ortaya atılan Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşme iddialarını ele aldı. Erkin, yazısında gazeteci olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği soruları ve aldığı yanıtları aktardı. Erkin, "Görüşme olacak mı?" sorusunu doğrudan Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirterek, eski genel başkanın tek cümlelik yanıtını paylaştı: "Bu haberler doğru değil."

“BÖYLE BİR TEKLİF GELİRSE NEDEN GÖRÜŞMESİN?”

Ardından, "Peki görüşme teklifi gelirse ne yaparsınız?" sorusunu yönelttiğini, ancak Kılıçdaroğlu'nun bu soruya yanıt vermediğini yazdı.

Erkin, köşe yazısında Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edindiği bilgileri de detaylandırdı. Bu kaynaklar, "Özgür Bey istediği zaman istediği yerde Kemal Bey’e ulaşır. Bir telefon uzağında. Kurultay davasını da diğer konuları da masaya yatırabilirler, bir engel yok. Ayrıca Kılıçdaroğlu böyle bir teklif gelirse neden görüşmesin?" şeklinde konuştu.

