Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta canlı yayında açıklıyor.

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta canlı yayında açıklıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Buraya geldiğimde Zonguldak’a geldiğimde, içimde bir burukluk hissederim. Madenciler için öyküler romanlar şiirler yazıldı. Ama emekçilerin dediğimiz bir kentin Ankara’ya yürüdüğünü unutmadım.

Madeni nerden alıyorlar taa Güney Amerika’dan getiriyorlar. Dışardan getiriyorlar kömürü dünyanın parsını ödüyorlar. Allah aşkına şu dağların altında kara elmas var ve çalışmak isteyen binlerce insan var . Cumhurbaşkanı olduğumda 5 bin işçiyi alacağım. Geldiler 2 bin işçiyi alacağım diyenin üstünü çizeceksiniz 5 bin işçi alacağım diyenin yanına kömür koyacaksınız.

"ESNAFLARI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Emekliye yeteri kadar para vermiyorlar, işçi de kalmadı batan kim esnaf. Esnaf da terk etti. Esnaf kardeşi de unutmasın 5 bin işçi çalıştığında sende kazanacaksın. Esnafları da sahipsiz bırakmayacağız Esnaf Bakanlığı da kuracağız.

Kadınların derdini de gayet iyi biliyorum kırsalda yaşayan kadının sorununu da biliyorum. Türkiye’nin değişime ve huzura ihtiyacı var. Türkiye’nin birlikte çalışmaya ihtiyacı var. Bu zor günler geçecek güzel günler mutlaka gelecek. Gittiğim her yerde söylüyorum bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmen atayacağız.

"YABANCILARDAN MEDET UMAN ONLAR"

En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine uğrayacağız. Yabancıları göndermek isteyen kim, vatanını seven kim? Bay Kemal. Yabancılardan medet uman kim? Onlar? 21 yıldır yeter! Bir değişim olsun artık! Bir kuru soğana muhtaç edildi memleket!

Ayrıntılar geliyor...

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki Siyaset
Erdoğan'ın Aleviler için 'tür' demesine Akşener'den sert tepki
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda... Güncel
Mucize kurtuluş! Yaşadığı olayın şokuyla bir anda...
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak Ekonomi
İstanbul Finans Merkezi'nin tamamı kısa sürede açılacak
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı Güncel
D-100 Karayolu’nda kendine yere bıraktı. Ortalık karıştı
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti Ekonomi
Üreticiyle market arasındaki makas uçtu gitti
Akşener’den başsağlığı mesajı Güncel
Akşener’den başsağlığı mesajı