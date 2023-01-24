Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Siyasetçinin ahlaklı olması lazım, siyasetçinin siyaset yaparken zenginleşmemesi lazım. Siyasetçinin 85 milyona hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmesi gerekir. Eğer siyasetçi bu ülkenin çıkarlarını düşünüyorsa, kendi çıkarlarını geri plana atması lazım. Böyle bir siyasetçi, böyle bir yönetim istiyoruz.

Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Elbetteki kalemini satmayanlara baskılar olacaktır. Onlara yönelik olarak cinayetler de işlenebilecekti. Uğur Mumcu da onlardan birisiydi, hayatına kast ettiler. Her yıl Uğur Mumcu'yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa, onun bıraktığı kalıcı iz, gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Kalemini satmayan gazeteci istiyoruz.

İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçilik önünde yaktı. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir.

“YSK’NIN NASIL KARAR VERECEĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”

YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız YSK gelecek hukuka uygun karar verecek. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hala bunu öğrenemediniz mi, hala bunu bilmiyor musunuz? İstanbul seçimlerini alalım...

“BİR İNSAN AKLINI KİRAYA VERİRSE SONUÇ BU NOKTAYA GELİR”

Bozulma bürokrasi ile başladı, yargı ile devam ediyor. Hala hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar veren yargıçlarımız var. Hala bürokraside düzgün, ahlaklı iş yapanlar var. Zaten onların yüzü suyu hürmetine bu kırıntı kaldı. Bozulma o kadar büyük alanlara yansıdı ki TBMM'de de ciddi bir bozulmanın olduğunu görüyoruz. Ayakkabı yalayıcılığına soyunan siz hiç milletvekili gördünüz mü? Bu milletvekili Ordu'da nasıl geziyor? Erdoğan'ın ayakkabısına elini atsın yalayarak gitsin, herkes de seyretsin. Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekilinin Ordu milletvekiliyim diye gezmesine gerek yok. Sarayın oraya ya da AK Parti'nin Genel Merkezi'ne gitsin. Onun bir heykelini yapsınlar ve altına 'Erdoğan'ın ayakkabılarının eliyle yalamaktan söz eden ve bununla onur duyan milletvekilimiz' yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir. Çürümüşlüğü vatandaş görüyor ve bunları değiştirmek için sandığı bekliyor. Beraber gideceğiz, onurumuzla, gururumuzla, Cumhuriyet aşkımızla gideceğiz ve demokrasi ile taçlandıracağız. Hiç kimse endişe etmesin.

Ayrıntılar geliyor…

