11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu: Her ailenin asgari gelir garantisi olacak

Kılıçdaroğlu: Her ailenin asgari gelir garantisi olacak

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de yaptığı konuşmada emeklilere bayramda 15 bin lira ikramiye verileceğini söyledi. Kılıdçaroğlu, "ABD'ye, İngiltere'ye gönderilen paraların tamamını ülkeye getireceğim" dedi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:10
Takip Et

Kılıçdaroğlu: Her ailenin asgari gelir garantisi olacak

Kılıçdaroğlu: Her ailenin asgari gelir garantisi olacak
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'Millet Buluşmaları' kapsamında Çanakkale'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, her ailenin asgari gelir garantisinin olacağını belirterek, "Emeklilerin hesabında  bayramda 15 bin lira olacak"  dedi. Kılıçdaroğlu, "ABD'ye, İngiltere'ye gönderilen paraların tamamını ülkeye getireceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, gerçekten de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, gerçekten de bu ülkeye işi aşı getireceğiz. Gerçekten de hiçbir anne çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünmeyecek.

Emekliler… Hiç merak etmeyin. 2015’ten bu yana emeklilere asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramında birer maaş ikramiye verilsin dedik. Yapmadılar. Eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin aylığı 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak.

Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelire izin vermeyeceğiz. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak.

Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Size sözüm söz, sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS’den ne aldıysanız ona göre atamanızı yapacağız.

"SİZİN HAYALLERİNİZ BAY  KEMAL'İN HEDEFİ OLACAK"

Sizin hayallerinizin Bay Kemal’in hedefi olacak.

Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları açacağız.

Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale ayrıca Mustafa Kemal'in liderliğini pekiştirdiği bir savaştır.

Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale ayrıca Mustafa Kemal'in liderliğini pekiştirdiği bir savaştır. Biz tek adam rejimine karşıyız, bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkeyi tek adama teslim edemeyiz. CHP'nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız.

İktidar olduğumuzda göreceksiniz, Süleyman Şah türbesini vatan topraklarına getireceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi lafta değil. Bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar.

"GATA'YI AÇACAĞIZ"

Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini ellerinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta. Bir hafta içerisinde GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Onlar ayrıştırmaya çalışıyorlar, biz ayrışmayacağız. Bayrağımızın altında bir olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın hâlâ ne yapacaklarını söylemediler. Biz neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz.

İklim değişikliği var. Yaz aylarında Akdeniz havzasında ciddi yangınlar çıkabilir. Bunun için yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım.

"BEŞLİ ÇETELER BENİ İSTEMEZLER"

Amerika'ya, İngiltere'ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim. Beşli çeteler beni istemezler. Sakın ha Kılıçdaroğlu olmasın derler. Beşli çeteler değil beş binli çeteler olsa da kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraların ve milletimize vereceğim.

Devletin parasını vereceksin, hortumlayacaklar. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Hak neredeyse Bay Kemal de orada olacak. İktidara gelir gelmez siyasi ahlak yasasını getireceğim.

Devletin parasını vereceksin, hortumlayacaklar. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Hak neredeyse Bay Kemal de orada olacak. İktidara gelir gelmez siyasi ahlak yasasını getireceğim. Kim olursa olsun halkın cebine hortum bağlıyorsa, onun hortumunu keseceğim.

Gençler diyor ki bu asgari ücretle ne ev ne araba sahibi olabilirim. Hiç merak etmeyin kısa sürede araba, sonra da ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde çalışacaksınız, kendi ülkenizde üreteceksiniz, kendi ülkenizde kazanacaksınız. Dünya ile rekabet eden bir ülke haline geleceğiz. Türkiye, birilerinin peşinde değil, dünyayla yarışan bir ülke haline gelecek. Güç halktır, sizsiniz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
3
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
4
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
5
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
6
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿Meral Akşener'den rekor kıran seçim videosu. Herkes aynı sloganla paylaşıyor
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
7
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿ABD'de korona kaynaklı ulusal acil duruma son verildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Yozgat'ta tarihi eser operasyonu. 100 tane sikke ele geçirildi
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Galatasaray'da divan günü. Özbek canlı yayında açıklayacak
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Yeni araştırmadan ortaya çıktı. Evcil hayvanlar sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük etken
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
﻿Kahramanmaraş'ta dolu ve yağış hayatı etkiledi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.