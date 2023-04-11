Kılıçdaroğlu: Her ailenin asgari gelir garantisi olacak

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'Millet Buluşmaları' kapsamında Çanakkale'de vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, her ailenin asgari gelir garantisinin olacağını belirterek, "Emeklilerin hesabında bayramda 15 bin lira olacak" dedi. Kılıçdaroğlu, "ABD'ye, İngiltere'ye gönderilen paraların tamamını ülkeye getireceğim" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz, gerçekten de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, gerçekten de bu ülkeye işi aşı getireceğiz. Gerçekten de hiçbir anne çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını düşünmeyecek.

Emekliler… Hiç merak etmeyin. 2015’ten bu yana emeklilere asgari ücret kadar ramazan ve kurban bayramında birer maaş ikramiye verilsin dedik. Yapmadılar. Eksik yaptılar. Göreceksiniz önümüzdeki kurban bayramında emeklilerin aylığı 15 bin lira olarak banka hesaplarına yatacak.

Hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelire izin vermeyeceğiz. Her ailenin asgari gelir güvencesi olacak.

Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Size sözüm söz, sözlü sınavı kaldıracağız. KPSS’den ne aldıysanız ona göre atamanızı yapacağız.

"SİZİN HAYALLERİNİZ BAY KEMAL'İN HEDEFİ OLACAK"

Sizin hayallerinizin Bay Kemal’in hedefi olacak.

Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları açacağız.

Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale ayrıca Mustafa Kemal'in liderliğini pekiştirdiği bir savaştır.

Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve orada yatan binlerce şehidimiz. Çanakkale ayrıca Mustafa Kemal'in liderliğini pekiştirdiği bir savaştır. Biz tek adam rejimine karşıyız, bu ülkenin çıkarları için tek adam rejimine karşıyız. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkeyi tek adama teslim edemeyiz. CHP'nin iki kırmızı çizgisi var. Bayrağımız ve vatanımız.

İktidar olduğumuzda göreceksiniz, Süleyman Şah türbesini vatan topraklarına getireceğiz. Bizim milliyetçiliğimiz onlarınki gibi lafta değil. Bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit'e bakacaklar.

"GATA'YI AÇACAĞIZ"

Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Hastanelerini ellerinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yoksa ciddi sorun var demektir. Bir hafta. Bir hafta içerisinde GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Onlar ayrıştırmaya çalışıyorlar, biz ayrışmayacağız. Bayrağımızın altında bir olacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bakın hâlâ ne yapacaklarını söylemediler. Biz neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz.

İklim değişikliği var. Yaz aylarında Akdeniz havzasında ciddi yangınlar çıkabilir. Bunun için yangınları söndürecek uçaklara ihtiyacımız var. Size sözüm söz 16 cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım, yangın söndürme uçakları alacağım.

"BEŞLİ ÇETELER BENİ İSTEMEZLER"

Amerika'ya, İngiltere'ye gönderdikleri paranın tamamını getireceğim. Beşli çeteler beni istemezler. Sakın ha Kılıçdaroğlu olmasın derler. Beşli çeteler değil beş binli çeteler olsa da kul hakkı yiyenden hesabını soracağım. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraların ve milletimize vereceğim.

Devletin parasını vereceksin, hortumlayacaklar. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Hak neredeyse Bay Kemal de orada olacak. İktidara gelir gelmez siyasi ahlak yasasını getireceğim.

Devletin parasını vereceksin, hortumlayacaklar. Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Hak neredeyse Bay Kemal de orada olacak. İktidara gelir gelmez siyasi ahlak yasasını getireceğim. Kim olursa olsun halkın cebine hortum bağlıyorsa, onun hortumunu keseceğim.

Gençler diyor ki bu asgari ücretle ne ev ne araba sahibi olabilirim. Hiç merak etmeyin kısa sürede araba, sonra da ev sahibi olacaksınız. Kendi ülkenizde çalışacaksınız, kendi ülkenizde üreteceksiniz, kendi ülkenizde kazanacaksınız. Dünya ile rekabet eden bir ülke haline geleceğiz. Türkiye, birilerinin peşinde değil, dünyayla yarışan bir ülke haline gelecek. Güç halktır, sizsiniz.