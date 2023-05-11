Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklıyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

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