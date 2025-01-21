Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel’e ağır eleştiri

Kuşoğlu: Erdoğan kendini iktidarda tutmaya çalışıyor. Onun için belediyelerimize ve vatandaşa baskı yapıyor.

Tek adamlığını, otoritesini, gücünü sonsuz bir şekilde kullanmak istiyor.

Beşiktaş Belediyesi’ne polisiye operasyon yapıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı’nı savcı davet ederse koşar gider. Nereye kaçacak? Hakkındaki iddialar bunlar dersin ve yargılarsın.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Toptaş, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan neden alındı?

Bütün bunlar yaşanırken hiçbirisine neden polis operasyonu yapılmadı? Neden yargı önüne çıkarılmadılar?

4 bakan neden Yüce Divan’a gönderilmedi?

Soru: CHP’de paradigma değişikliği oldu mu?

Kuşoğlu: 2023 seçimlerinden sonra Türkiye'de politikalar değişti.

2023'te seçim gecesi biz Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ile Merkez Yönetim Kurulu’nda gece yarısı saat 2'ye kadar beraberdik.

Sabah 9'da İmamoğlu’nun açıklamalarıyla ‘değişim’ videosu dönmeye başladı

CHP’nin bir paradigma değişikliğine ihtiyacı vardı fakat sadece kişiler değişti.

CHP henüz sistemi anlamış değil. Dünyadaki sistemi ve Türkiye'deki sistemi kavramış anlamış değil. Buna göre mücadele eden bir parti değil.

Bunu görmesi paradigmayı anlaması buna göre adapte olması lazım.

Sayın Kılıçdaroğlu o tarihte söylediği ben de yakında olduğum için bildiğim, “partiyi güvenli bir limana götürüp bırakacağım” dedi.

Bu düzende küresel güçlerin talimatıyla yapılan Türkiye'deki değişiklikleri bileceksiniz, göreceksiniz ve bunlarla müzakere değil, mücadele edeceksiniz.

Soru: Normalleşmeyi mi eleştiriyorsunuz?

Kuşoğlu: Evet normalleşme yanlış yapıldı. Bakın seçimde CHP birinci partiydi değil m? Evet, çünkü mücadele etti belli bir noktaya geldi ve kazandı.

Mücadele ederek kazandığı noktada, ‘hayır ben vazgeçiyorum mücadeleden’ dedi ve normalleşti.

Allah, Allah birinci parti olmuşsun niye normalleşiyorsun?

Normalleşmek demek küresel güçlerin daha eski tabiriyle emperyalizmin Türkiye'ye dayattıklarını kabul etmek demektir.

Özgür Bey çok değerli çok zeki bir arkadaşımız bunları nasıl yapıyor anlamıyorum.

Diyorsunuz ki ‘Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey açıklayacağım.’

CHP genel başkanı ciddiye alınmaz mı? Herkes ciddiye alıyor ve Kırmızı Kart çıkıyor. Böyle bir kampanyanın başarılı olması mümkün değil daha farklı yöntemler kullanmak gerekiyor.

Mücadele vermek lazım insanların toplumun bize güvenmesi lazım.

Soru: İnsanlar bugün CHP’ye güvenmiyor mu?

Kuşoğlu: Güvenmiyor tabii yani onun için kırmızı kart dediğinizde yaygınlaşmıyor toplumda.

Dinimize, inancımıza bu kadar zarar veren bir iktidar olmadı. Ahlakı yok olmuş, fakir, fukara bir toplum olduk bunları kimse görmüyor mu?

Vatandaş bunları göstereceksiniz ki seçmen Cumhuriyet Halk Partisi’ne güven duysun.