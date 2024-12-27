Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi vekile Özgür Özel’den fırça

Sözcü TV muhabiri Altan Sancar, CHP’nin 25 Aralık tarihinde parti genel merkezinde yapılan kapalı grup toplantısında yaşanan tartışmayı paylaştı. Sancar, toplantıda Gürsel Erol'un kapalı bir oturum sırasında konuşma yaparken, bilgisayara kilitlenmiş olan Özgür Özel'e "beni dinliyor musunuz" sorusuna Özel’in "bir Genel Başkan'la böyle konuşamazsanız" tepkisi gösterdiğini öne sürdü.

ALTAN SANCAR'DAN FLAŞ İDDİA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı ağır eleştirilerden bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile Özel arasında bir tartışma daha yaşandı. Sözcü TV muhabiri Altan Sancar, canlı yayında CHP’nin 25 Aralık tarihinde parti genel merkezinde yapılan kapalı grup toplantısında yaşanan tartışmanın detaylarını ‘birkaç milletvekilinden de teyit ettim’ diyerek açıkladı.

"BİR GENEL BAŞKAN'LA BÖYLE KONUŞAMAZSANIZ"

Sancar, olay anında Gürsel Erol’un kapalı bir oturumda konuşma yaparken, bilgisayara kilitlenmiş olan Özgür Özel'i görünce "beni dinliyor musunuz" diye soru yönelttiğini belirtti. Sancar, “Erol’un sorusuna Özgür Özel tepki göstermiş. Vekillerin aktardığı bilgide, Özel, "bir Genel Başkan'la böyle konuşamazsanız" diyerek bir tepki gösterdi.” dedi.

Olayın diğer detaylarını ise Sancar şu ifadelerle aktardı;

“Erol ise kendisinin bir saygısızlık yapmak istemediğini söylüyor. Ve kendisini dinleyip, dinlemediğini teyit etmek için sorduğunu belirtiyor. Bunu üzerine bir süre sözlü tartışma yaşanıyor. Erol, daha sonra ‘sözümü geri alıyorum’ diyerek tartışmayı bitiriyor.”

ÖZEL İLE EROL ARASINDA TARTIŞMANIN DİĞER BOYUTU

4 Kasım’da yapılan CHP Kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu’unu destekleyen ve yeni Genel Başkan Özgür Özel’e karşı ağır eleştirilerden bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kurultay sonrası CHP'nin karar organı olan Parti Meclisi üyeliğini de kaybetmişti. Yerel seçimlerde mağlubiyet yaşanması durumunda da Kılıçdaroğlu'nun Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u aday gösterebileceği de geçmişteki kulislerde konuşulmuştu.