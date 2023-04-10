Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce'nin de olduğu "diğerleri"nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi.