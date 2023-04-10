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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Son anketlere göre Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranları belli oluyor. Seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı da netleşmeye başlıyor.

Galeri Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:00
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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Euronews'ta yer alan bilgilere göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk anketler peş peşe yayımlanıyor. 

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Son anketlere göre Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranları belli oldu.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Mart ayında araştırma yapan Avrasya, MAK, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR, ORC, Saros ve Yöneylem anket firmalarının kamuoyu yoklamalarının sonuçları ile MetroPoll'ün nisan ayı anket sonuçları dikkat çekti.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Habertürk yayınında yaptığı açıklamada son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı. 

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce'nin de olduğu "diğerleri"nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Mart ortasında anket çalışmasını yayınlayan Türkiye Raporu'nun araştırmasına göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 9 puanlık bir fark dikkat çekiyor. Ankette kararsızlar dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 54,5 olurken, Erdoğan'ın oyu yüzde 45,5 oldu.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

AR-G Araştırma'nın 14 Mart'ta açıkladığı son ankete göre seçim ikinci tura kalıyor. Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 46,2; Erdoğan ise yüzde 43,1 oy alıyor. AR-G'nin anketine göre Muharrem İnce yüzde 7,6; Sinan Oğan ise yüzde 3,1 oy alıyor.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankete göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 44,4 oldu.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 42,9'da kalıyor. PİAR'ın anketi 12 ilde bin 460 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. 

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. 

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

ALF’nin anketi 6-7 Mart tarihlerinde 26 ilde CATI yöntemi ile bin 770 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

13/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart akşamı ilan edildiğinden anketin bir kısmının bu açıklamadan önce yapıldığı anlaşılıyor.

14/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının resmen açıklanmasının ardından ilk anket ise Alfa Araştırma (ALF) tarafından yapıldı.

15/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Ankette Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 44,9’da kaldı.

16/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kaç oy almıştı? 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların yüzde 52,4'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. 

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,8; Selahattin Demirtaş yüzde 8,3; Meral Akşener yüzde 7,4 ve Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9 oy almıştı.

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

Sonuç olarak Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu gösteriyor. Ancak Muharrem İnce faktörünün seçimleri büyük olasılıkla ikinci tura bırakacağı beklentisi hakim.

19/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

20/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

21/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

22/23
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

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Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu

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