Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
Son anketlere göre Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranları belli oluyor. Seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağı da netleşmeye başlıyor.
Euronews'ta yer alan bilgilere göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk anketler peş peşe yayımlanıyor.
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Son anketlere göre Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy oranları belli oldu.
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Mart ayında araştırma yapan Avrasya, MAK, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR, ORC, Saros ve Yöneylem anket firmalarının kamuoyu yoklamalarının sonuçları ile MetroPoll'ün nisan ayı anket sonuçları dikkat çekti.
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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Habertürk yayınında yaptığı açıklamada son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı.
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Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce'nin de olduğu "diğerleri"nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi.
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Mart ortasında anket çalışmasını yayınlayan Türkiye Raporu'nun araştırmasına göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 9 puanlık bir fark dikkat çekiyor. Ankette kararsızlar dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 54,5 olurken, Erdoğan'ın oyu yüzde 45,5 oldu.
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AR-G Araştırma'nın 14 Mart'ta açıkladığı son ankete göre seçim ikinci tura kalıyor. Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 46,2; Erdoğan ise yüzde 43,1 oy alıyor. AR-G'nin anketine göre Muharrem İnce yüzde 7,6; Sinan Oğan ise yüzde 3,1 oy alıyor.
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Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankete göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 44,4 oldu.
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PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 42,9'da kalıyor. PİAR'ın anketi 12 ilde bin 460 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi.
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı.
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı.
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ALF’nin anketi 6-7 Mart tarihlerinde 26 ilde CATI yöntemi ile bin 770 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
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Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart akşamı ilan edildiğinden anketin bir kısmının bu açıklamadan önce yapıldığı anlaşılıyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının resmen açıklanmasının ardından ilk anket ise Alfa Araştırma (ALF) tarafından yapıldı.
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Ankette Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 44,9’da kaldı.
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24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar kaç oy almıştı? 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların yüzde 52,4'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.
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Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,8; Selahattin Demirtaş yüzde 8,3; Meral Akşener yüzde 7,4 ve Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9 oy almıştı.
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Sonuç olarak Millet İttifakı’nın adayı olarak belirlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu gösteriyor. Ancak Muharrem İnce faktörünün seçimleri büyük olasılıkla ikinci tura bırakacağı beklentisi hakim.