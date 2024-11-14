Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi: Çıldırdığını biliyorum

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler hakkında başlatılan inceleme nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Çöp de, çamur da, çukur da senin zihniyetini yansıtıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Belediye organizasyonlarını engellemeye çalışacağına; peşkeş çektiğin 418 milyar doların hesabını ver" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler hakkında başlatılan incelemeye sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Muhalefete, Partimize ve Belediye Başkanlarımıza ettiğin bütün hakaretleri sana iade ediyorum" dedi.

Özgür Özel'den CHP'li belediyelere başlatılan incelemeler için açıklama

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Belediyeleri, 5'li Çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum. Neden olduğun ekonomik çöküntünün altında ezilen Halkımızın bir nebze de olsa kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayacak Belediye organizasyonlarını engellemeye çalışacağına; peşkeş çektiğin 418 milyar doların hesabını ver!"