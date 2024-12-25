Kılıçdaroğlu Erdoğan’a verdi veriştirdi. CHP'yi o sözlerle hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu Erdoğan’a verdi veriştirdi. CHP'yi o sözlerle hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından borçlu CHP’li belediyeleri ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu yapılan paylaşıma çok sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, “SGK’ya en borçlu 10 belediyenin 7’sinin CHP’li olması, zirvede 10 milyar liralık borçla İzmir’in bulunması tabii ki tesadüf değildir.” Diyerek CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte SGK’ya borcu olan AKP’li belediyeler hakkında söylediği sözleri hatırlatarak atıfta bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a çok sert ve ağır bir dille yanıt verdi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, “SGK’ya en borçlu 10 belediyenin 7’sinin CHP’li olması, zirvede 10 milyar liralık borçla İzmir’in bulunması tabii ki tesadüf değildir.

Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP’ye, şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanları Bay Kemal’in cümleleriyle şunu söylemek isterim: “Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın. Bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.” Kusura bakmayın; emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi,

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