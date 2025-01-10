Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ihanet ettiği yemini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin il kongresinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun Esad sevgisinin ardında farklı nedenler var” ifadelerini kullandı.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi.

“Sana Cumhurbaşkanı demeye dilim varmıyor!” diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın tarafsızlık yeminine ihanet ettiğini, mezhep kışkırtıcılığı yaptığını ve halkını etnik kimlikler üzerinden böldüğünü iddia etti.

“SANA CUMHURBAŞKANI DEMEYE DİLİM VARMIYOR!”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var.” AKP Genel Başkanı, partisinin il kongresinde beni hedef alarak bu sözleri sarf etmiş, kutuplaştırıcı dilini bir kez daha kullanmış ve nefret tohumları ekme niyetini açıkça göstermiştir.

Sana Cumhurbaşkanı demeye dilim varmıyor! Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemini eden hiçbir onurlu cumhurbaşkanı, yeminine ihanet etmez. Ülkesinde mezhep kışkırtıcılığı yapmaz, halkını etnik kimlikler üzerinden bölmez. Yazıklar olsun!

“BUGÜN AYNI GÜÇLER SENİN İPLERİNİ ÇEKİYOR”

Unutma, daha düne kadar “kardeşim Esed” diyordun. Ancak küresel güçler sana emir verdiğinde zikzaklarla dolu politikanı değiştirdin. Bugün aynı güçler senin iplerini çekiyor. Hayatın, aldatmacalar ve çelişkilerle dolu. İnsanların inançları ve kimlikleri onların onurudur! Yeter ki kimse vatanına ve milletine ihanet etmesin, kul hakkı yemesin, yolsuzluğa bulaşmasın. Ancak sen, yıllardır bu değerleri çiğniyorsun! Buradan bir kez daha seni uyarıyorum: Bu topraklar bölücülüğe geçit vermez! Kışkırtıcı dilinden ve nefret siyasetinden derhal vazgeç!"