Kılıçdaroğlu gerginliği alevlendi! 'İhraç edilsin' diyen Tanju Özcan'a sert yanıt

Kılıçdaroğlu’nun CHP’den ihraç edilmesi gerektiğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın son çıkışına yanıt, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’den geldi. Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hodri meydan” diyerek Özcan’a rest çekti.

TANJU ÖZCAN TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

CHP'de bitmek bilmeyen iç çekişmeler şaibeli kurultay iddiaları ile birlikte iyice şiddetlendi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun süren sessizliğini bozmasıyla birlikte, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan dilini sertleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'den ihraç edilmesini istemiş, parti yönetimine 'adım atın' çağrısı yapmıştı.

DENİZ DEMİR’DEN SERT TEPKİ

Tanju Özcan’ın bu çıkışına birçok CHP'li sessiz kalırken CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demir, Özcan’ın ifadelerine karşılık olarak, “O dediğini yapabilmen için boyun kadar yüreğinin olması gerekli. Varsa yüreğin hodri meydan!” sözleriyle tepki gösterdi.