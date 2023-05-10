Kılıçdaroğlu: Gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim." demiş ardından borsada ifşalar başlamıştı.

AKP'Lİ İSİMLERLE VURGUN YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Borsada manipülasyon yaparak vurgun yapan 'Mübarek Kardeşler' olarak tanınan Enver Çevik, Masum Çevik ve Nurettin Çevik kardeşlerin AKP'li isimlerle işbirliği yaparak küçük yatırımcının kazancına çöktükleri iddia edildi.

"GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIM"

Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından borsadaki manipülasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!”